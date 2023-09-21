Директор курганской школы присваивала деньги учителей

Директор школы в Курганской области присваивала себе стимулирующие выплаты подчиненных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор школы в Альменевском округе Курганской области присваивала себе деньги учителей и была признана виновной в совершении преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области в своем telegram-канале.

«Альменевский районный суд установил, что женщина, являясь директором Юламановской средней школы, используя свое служебное положение, в целях извлечения материальной выгоды и личного обогащения при распределении стимулирующих выплат педагогам присвоила денежные средства», — сообщается в канале. В период с октября по декабрь 2022 женщина присвоила себе сумму в размере 42 тысяч рублей.

Подсудимая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Также ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовской школе Курганской области назревал скандал из-за невыплаты стимулирующих средств учителям. По мнению учителей, и. о. директора распределяла деньги по своему усмотрению без участия комиссии. Позже в департаменте образования отреагировали на эту ситуацию и заявили о том, что в отношении руководителя Звериноголовской школы будет проведена служебная проверка.