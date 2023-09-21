21 сентября 2023

Директор курганской школы присваивала деньги учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, сельская школа, класс, школа, парты
Директор школы в Курганской области присваивала себе стимулирующие выплаты подчиненных Фото:

Директор школы в Альменевском округе Курганской области присваивала себе деньги учителей и была признана виновной в совершении преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области в своем telegram-канале.

«Альменевский районный суд установил, что женщина, являясь директором Юламановской средней школы, используя свое служебное положение, в целях извлечения материальной выгоды и личного обогащения при распределении стимулирующих выплат педагогам присвоила денежные средства», — сообщается в канале. В период с октября по декабрь 2022 женщина присвоила себе сумму в размере 42 тысяч рублей.

Подсудимая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Также ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовской школе Курганской области назревал скандал из-за невыплаты стимулирующих средств учителям. По мнению учителей, и. о. директора распределяла деньги по своему усмотрению без участия комиссии. Позже в департаменте образования отреагировали на эту ситуацию и заявили о том, что в отношении руководителя Звериноголовской школы будет проведена служебная проверка.

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Директор школы в Альменевском округе Курганской области присваивала себе деньги учителей и была признана виновной в совершении преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области в своем telegram-канале. «Альменевский районный суд установил, что женщина, являясь директором Юламановской средней школы, используя свое служебное положение, в целях извлечения материальной выгоды и личного обогащения при распределении стимулирующих выплат педагогам присвоила денежные средства», — сообщается в канале. В период с октября по декабрь 2022 женщина присвоила себе сумму в размере 42 тысяч рублей. Подсудимая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Также ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовской школе Курганской области назревал скандал из-за невыплаты стимулирующих средств учителям. По мнению учителей, и. о. директора распределяла деньги по своему усмотрению без участия комиссии. Позже в департаменте образования отреагировали на эту ситуацию и заявили о том, что в отношении руководителя Звериноголовской школы будет проведена служебная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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