Директора курганской школы проверят после жалобы учителей на зарплаты

15 февраля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В Звериноголовской школе пройдет ведомственная проверка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После публикации о недовольстве учителей распределением стимулирующих выплат, в отношении исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы Марины Кин будет проведена служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. «Средства стимулирующего фонда распределяет специальная комиссия по ходатайству директора школы о поощрении педагогов. При этом на заместителей директора и технический персонал стимулирующие выплаты не распределяются. По факту, изложенному в публикации СМИ, в отношении исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы М.В. Кин будет проведена служебная проверка после того, как она выйдет с больничного», — говорится в сообщении департамента. В управлении образования Звериноголовского округа URA.RU подтвердили, что запрос от педагогов о сумме, выделенной на стимулирующие выплаты с октября 2022 по январь 2023 года, поступил в управление 10 февраля. Ответ в школу направлен 13 февраля. В ведомстве не уточнили агентству эту сумму, но отметили, что в Звериноголовской школе стимулирующие выплаты не распределяются на заместителей директора и технический персонал. Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовской школе назревает скандал из-за распределения стимулирующих выплат. Учителя считают, что и. о. директора распределяла деньги по своему усмотрению без участия комиссии. Руководителя пригласили на совещание, после чего она ушла на больничный. В управление образования учителя направили запрос о сумме выделенных средств на стимулирующие выплаты. Педагоги также планировали запросить приказы и. о. директора и потребовать вернуть деньги, распределенные без комиссии. Депутат окружной думы Владимир Кочеулов отмечает, что подобная ситуация была в 2017 году, когда учителя Звериноголовской школы из-за невыплаты стимулирующих средств жаловались президенту РФ Владимиру Путину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации о недовольстве учителей распределением стимулирующих выплат, в отношении исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы Марины Кин будет проведена служебная проверка. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. «Средства стимулирующего фонда распределяет специальная комиссия по ходатайству директора школы о поощрении педагогов. При этом на заместителей директора и технический персонал стимулирующие выплаты не распределяются. По факту, изложенному в публикации СМИ, в отношении исполняющей обязанности директора Звериноголовской школы М.В. Кин будет проведена служебная проверка после того, как она выйдет с больничного», — говорится в сообщении департамента. В управлении образования Звериноголовского округа URA.RU подтвердили, что запрос от педагогов о сумме, выделенной на стимулирующие выплаты с октября 2022 по январь 2023 года, поступил в управление 10 февраля. Ответ в школу направлен 13 февраля. В ведомстве не уточнили агентству эту сумму, но отметили, что в Звериноголовской школе стимулирующие выплаты не распределяются на заместителей директора и технический персонал. Ранее URA.RU писало, что в Звериноголовской школе назревает скандал из-за распределения стимулирующих выплат. Учителя считают, что и. о. директора распределяла деньги по своему усмотрению без участия комиссии. Руководителя пригласили на совещание, после чего она ушла на больничный. В управление образования учителя направили запрос о сумме выделенных средств на стимулирующие выплаты. Педагоги также планировали запросить приказы и. о. директора и потребовать вернуть деньги, распределенные без комиссии. Депутат окружной думы Владимир Кочеулов отмечает, что подобная ситуация была в 2017 году, когда учителя Звериноголовской школы из-за невыплаты стимулирующих средств жаловались президенту РФ Владимиру Путину.