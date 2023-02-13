Учителей Звериноголовской школы возмутило распределение стимулирующих выплат

Учителя Звериноголовской школы возмутились тратой части стимулирующего фонда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Звериноголовской школе Курганской области назревает новый скандал из-за невыплаты части зарплат учителям. Педагоги возмущены тем, что и. о. директора распределяла стимулирующие выплаты по своему усмотрению, без участия комиссии, так что деньги доставались определенному кругу лиц незаслуженно, рассказал URA.RU депутат окружной думы Владимир Кочеулов. Коллектив позвал руководителя на беседу и запросил в управлении образования округа информацию о выделенной сумме.

«Педагоги Звериноголовской школы узнали, что и. о. директора Марина Кин платила деньги из фонда стимулирующих средств заместителям и некоторым работником из числа вспомогательного персонала. И это проводилось мимо комиссии по распределению стимулирующего фонда, Кин самостоятельно издавала приказы. Учителя пригласили директора на совещание, после чего она ушла на больничный. Коллектив направил запрос в управление образования, какая сумма была выделена на стимулирующие выплаты учителям с октября 2022 года по январь 2023 года. Следующий шаг — запрос приказов директора по стимулирующим выплатам, которые шли в обход комиссии. Педагоги требуют вернуть эти деньги», — рассказал Кочеулов.

Получить комментарий и. о. директора Звериноголовской школы URA.RU не удалось: в приемной сообщили, что Мирина Ким находится на больничном. И.о. начальника управления образования Елена Бушинская попросила направить в ведомство письменный запрос, на который обещала дать ответ. URA.RU направило запрос на электронный адрес управления образования Звериноголовского округа, на момент публикации ответ не поступил.

Депутат Владимир Кочеулов ранее работал учителем в Звериноголовской школе. Он отметил, что в 2017 году зарплатный бунт учителей, о котором писало URA.RU, возник также из-за невыплаты стимулирующих средств. По его словам, деньги распределялись на усмотрение руководителя техническому персоналу школы, а не педагогам. Тогда из-за возникшей ситуации педагоги записали обращение к президенту Владимиру Путину, после чего в правительстве региона был уволен высокопоставленный чиновник.

В Звериноголовской школе учителя потребовали, чтобы и. о. директора вернула деньги стимулирующего фонда фото: предоставлено Владимиром Кочеуловым