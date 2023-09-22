Школы и дома в Перми остались без света

Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кировском районе Перми школы и жилые дома остались без света. Об этом URA.RU рассказал один из читателей. он пояснил, что свет отключили в школе №1 и гимназии №6. В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» агентству подтвердили информацию, пояснив, что причиной отключения электроэнергии послужило «технологическое нарушение».

«22 сентября, в 15:13 зафиксировано технологическое нарушение в Кировском районе г. Перми. Без электроснабжения осталась часть домов по улицам Волгодонская, Танцорова, Калинина, Капитанская. В настоящее время энергетики филиала „Россети Урал“ — „Пермэнерго“ восстанавливают по резервным схемам электроснабжение жителей. Причины инцидента устанавливаются», — рассказали URA.RU в группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго»

По данным на 15:50, подача электроэнергии восстановлена более чем для половины потребителей. Остальные потребители будут подключены в течении ближайших минут, отметили в энергосетевой организации.

Обновлено в 17:05

«Подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей в 16:17», — уточнили в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго»