В ХМАО охотники массово распродают оружие

23 сентября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Охотники из ХМАО массово продают оружие в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Охотники Ханты-Мансийского автономного округа стали массово распродавать огнестрельное оружие, размещая объявления в соцсетях. Любители охоты утверждают, что у них пропала необходимость в оружии из-за летнего противопожарного режима, а также ряда запретов на передвижение в лесах на территории нефтяных месторождений. Об этом URA.RU сообщил охотник из Сургута Анатолий Захаров. «Охотники еще с зимы готовились к сезону и закупались оружием, но из-за введения противопожарного режима в апреле им запретили посещать леса в округе. Весь сезон просидели в ожидании, когда этот режим отменят. Однако даже после снятия запрета охотникам все равно не удается попасть в лес. Ведь ряд трасс перекрыты, а в лесах охранники и КПП нефтяных участков, которые никого не впускают ни на охоту, ни на рыбалку. Вот и пришлось продавать оружие из-за ненадобности», — рассказал корреспонденту URA.RU охотник.



За разъяснениями о законности размещения подобных объявлений в соцсетях журналист агентства обратился в управление Росгвардии по ХМАО. В ходе беседы с URA.RU в пресс-службе ведомства сказали, что публикация подобных объявлений в соцсетях разрешена, но продажа оружия дистанционным способом запрещается законом РФ. «В соответствии с федеральным законом „Об оружии“ граждане имеют право продавать оружие, принадлежащее им. Объявление о продаже можно разместить любым удобным способом. Социальные сети могут быть только средством связи между продавцом и покупателем оружия, так как дистанционная продажа оружия запрещена. Для оформления сделки гражданам необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации оружия», — пояснили в пресс-службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сотрудники службы нефтяных компаний перестали пускать рыболовов и охотников в лес. Они ссылаются на противопожарный режим и антитеррор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Охотники Ханты-Мансийского автономного округа стали массово распродавать огнестрельное оружие, размещая объявления в соцсетях. Любители охоты утверждают, что у них пропала необходимость в оружии из-за летнего противопожарного режима, а также ряда запретов на передвижение в лесах на территории нефтяных месторождений. Об этом URA.RU сообщил охотник из Сургута Анатолий Захаров. «Охотники еще с зимы готовились к сезону и закупались оружием, но из-за введения противопожарного режима в апреле им запретили посещать леса в округе. Весь сезон просидели в ожидании, когда этот режим отменят. Однако даже после снятия запрета охотникам все равно не удается попасть в лес. Ведь ряд трасс перекрыты, а в лесах охранники и КПП нефтяных участков, которые никого не впускают ни на охоту, ни на рыбалку. Вот и пришлось продавать оружие из-за ненадобности», — рассказал корреспонденту URA.RU охотник. За разъяснениями о законности размещения подобных объявлений в соцсетях журналист агентства обратился в управление Росгвардии по ХМАО. В ходе беседы с URA.RU в пресс-службе ведомства сказали, что публикация подобных объявлений в соцсетях разрешена, но продажа оружия дистанционным способом запрещается законом РФ. «В соответствии с федеральным законом „Об оружии“ граждане имеют право продавать оружие, принадлежащее им. Объявление о продаже можно разместить любым удобным способом. Социальные сети могут быть только средством связи между продавцом и покупателем оружия, так как дистанционная продажа оружия запрещена. Для оформления сделки гражданам необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации оружия», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сотрудники службы нефтяных компаний перестали пускать рыболовов и охотников в лес. Они ссылаются на противопожарный режим и антитеррор.