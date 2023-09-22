Процент челябинцев, страдающих ожирением, увеличился с 2020 года в два раза

Ирина Гехт отметила быстрое увеличение числа детей и подростков с ожирением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области количество людей, страдающих ожирением, за первые восемь месяцев текущего года увеличилось до 15,6%, что на 8,4% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в своих социальных сетях.

«По данным минздрава региона, в 2020 ожирением страдали 7,2% жителей, в 2021 — 10,2%, в 2022 — 12,2%. За восемь месяцев 2023 года цифра выросла уже до 15,6%», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Первый вице-губернатор отметила неблагоприятную тенденцию среди несовершеннолетних. В 2020 году ожирение выявлено у 2 630 детей и 678 подростков. Это 11,1% от числа обследованных жителей не достигших 18 лет. В 2021 году — у 3 295 детей и 748 подростков (11,51%), в 2022 — у 3 692 детей и 867 подростков (12,64%). Гехт напомнила о важности соблюдения здорового образа жизни.

«Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей осознанно взглянули на свой рацион. Ведь здоровый образ жизни начинается с решения, которое однажды принимает каждый из нас», — добавила первый замгубернатора.