Экономист назвал плюсы в запланированном бюджете правительства РФ

Экономист Фиранчук: запланированный дефицит бюджета оказался ниже

Небольшой дефицит в бюджете является хорошим сигналом для рынка заимствований, отметил Александр Фиранчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заложенный небольшой дефицит в федеральном бюджете 2024, 2025 и 2026 годах является положительным сигналом для заемщиков, так как показывает, что государство следует своим правилам. Об этом, комментируя итог заседания правительства РФ по формированию проекта, заявил старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Всероссийской академии внешней торговли Александр Фиранчук.

«Главное, что мы услышали, это то, что сохраняется некоторый макроэкономический консерватизм. Дефицит бюджета, учитывая текущую ситуацию, не очень большой. Планируется порядка 1% и даже меньше. Некоторые предсказывали более высокий. Это всегда хороший сигнал для рынка с точки зрения заимствований, потому что государство следует своим правилам и своему бюджету. Понятно, что он экстренно перекраивался из-за понятных событий, но если мы в этом году удержимся в 2% ВВП, то у рынка нет оснований думать, что в следующем году правительство не уложится в заявленный 1%», — объяснил Александр Фиранчук.

Собеседник агентства подчеркнул, что правительство смогло выровнять заложенные в бюджете цифры. «В этом году, достаточно турбулентном, дефицит бюджета идет в целом по плану. Он начинает выравниваться. Следовательно, есть ожидания, что в следующем году правительство уложится в прогнозируемый дефицит», — добавил Фиранчук.

В правительстве РФ почти завершена подготовка проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы в 2024 г. составят 35 трлн рублей, расходы — 36,6 трлн рублей. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом 1,6 трлн рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он будет покрываться за счет заимствований.