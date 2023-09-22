В правительстве объяснили, как будут покрывать дефицит бюджета

Мишустин: дефицит бюджета РФ будет покрываться за счет заимствований
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Дефицит бюджета будет минимизироваться за счет заимствований, утончил Михаил Мишустин Фото:

Дефицит бюджета в России будет покрываться за счет заимствования. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — заявил Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24».

Открывая заседания Мишустин добавил, что в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. Заседание проходит 22 сентября.

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Дефицит бюджета в России будет покрываться за счет заимствования. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — заявил Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Открывая заседания Мишустин добавил, что в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. Заседание проходит 22 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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