В правительстве объяснили, как будут покрывать дефицит бюджета

Дефицит бюджета будет минимизироваться за счет заимствований, утончил Михаил Мишустин
Дефицит бюджета в России будет покрываться за счет заимствования. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Старались минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — заявил Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24».
Открывая заседания Мишустин добавил, что в 2024 году прогнозируются доходы в 35 триллионов рублей. Заседание проходит 22 сентября.
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