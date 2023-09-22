Автор антироссийских санкций объяснил призывы об отставке расизмом

Обвиненный в коррупции сенатор США Менендес возмутился призывам к отставке

23 сентября 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Менендес ранее заявлял, что его оболгали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автор антироссийских санкций, сенатор США Роберт Менендес, которого обвиняют в коррупции, связал поступающие в его адрес требования об отставке со своими латиноамериканскими корнями. По его словам, он никуда не собирается уходить. «Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности. Я заметил, как некоторые поспешили осудить „латиноса“ и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду», — заявил Роберт Менендес в интервью изданию The Hill. Ранее при обыске в доме у сенатора нашли дорогой автомобиль, три килограмма золота и полмиллиона долларов наличных. Прокуратура обвинила Менендеса и его жену в коррупции. Сенатора отстранили от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе Соединенных Штатов на время расследования. Это второе обвинение, которое выдвигают против Менендеса за восемь лет.

Автор антироссийских санкций, сенатор США Роберт Менендес, которого обвиняют в коррупции, связал поступающие в его адрес требования об отставке со своими латиноамериканскими корнями. По его словам, он никуда не собирается уходить. «Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности. Я заметил, как некоторые поспешили осудить „латиноса“ и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду», — заявил Роберт Менендес в интервью изданию The Hill. Ранее при обыске в доме у сенатора нашли дорогой автомобиль, три килограмма золота и полмиллиона долларов наличных. Прокуратура обвинила Менендеса и его жену в коррупции. Сенатора отстранили от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе Соединенных Штатов на время расследования. Это второе обвинение, которое выдвигают против Менендеса за восемь лет.