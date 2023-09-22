22 сентября 2023

Автор антироссийских санкций объяснил призывы об отставке расизмом

Обвиненный в коррупции сенатор США Менендес возмутился призывам к отставке
© Служба новостей «URA.RU»
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Менендес ранее заявлял, что его оболгали Фото:
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Автор антироссийских санкций, сенатор США Роберт Менендес, которого обвиняют в коррупции, связал поступающие в его адрес требования об отставке со своими латиноамериканскими корнями. По его словам, он никуда не собирается уходить.

«Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности. Я заметил, как некоторые поспешили осудить „латиноса“ и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду», — заявил Роберт Менендес в интервью изданию The Hill.

Ранее при обыске в доме у сенатора нашли дорогой автомобиль, три килограмма золота и полмиллиона долларов наличных. Прокуратура обвинила Менендеса и его жену в коррупции. Сенатора отстранили от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе Соединенных Штатов на время расследования. Это второе обвинение, которое выдвигают против Менендеса за восемь лет.

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Автор антироссийских санкций, сенатор США Роберт Менендес, которого обвиняют в коррупции, связал поступающие в его адрес требования об отставке со своими латиноамериканскими корнями. По его словам, он никуда не собирается уходить. «Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности. Я заметил, как некоторые поспешили осудить „латиноса“ и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду», — заявил Роберт Менендес в интервью изданию The Hill. Ранее при обыске в доме у сенатора нашли дорогой автомобиль, три килограмма золота и полмиллиона долларов наличных. Прокуратура обвинила Менендеса и его жену в коррупции. Сенатора отстранили от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе Соединенных Штатов на время расследования. Это второе обвинение, которое выдвигают против Менендеса за восемь лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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