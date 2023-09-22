Автор антироссийских санкций объяснил призывы об отставке расизмом

Автор антироссийских санкций, сенатор США Роберт Менендес, которого обвиняют в коррупции, связал поступающие в его адрес требования об отставке со своими латиноамериканскими корнями. По его словам, он никуда не собирается уходить.
«Те, кто верят в правосудие, верят в презумпцию невиновности. Я заметил, как некоторые поспешили осудить „латиноса“ и вытолкнуть его со своего места. Я никуда не уйду», — заявил Роберт Менендес в интервью
Ранее при обыске в доме у сенатора нашли дорогой автомобиль, три килограмма золота и полмиллиона долларов наличных. Прокуратура обвинила Менендеса и его жену в коррупции. Сенатора отстранили от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе Соединенных Штатов на время расследования. Это второе обвинение, которое выдвигают против Менендеса за восемь лет.
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