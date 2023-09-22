22 сентября 2023

Автора антироссийских санкций отстранили от работы в конгрессе США

USA Today: сенатор Менендес снял полномочия в конгрессе по обвинению в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Обвиненного в коррупции сенатора Менендеса отстранили от работы в конгрессе США Фото:
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Автор антироссийских санкций, сенатор-демократ Роберт Менендес обстранен от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе США на время проведения расследования. Его обвиняют в коррупции, уточнил глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», — цитируют слова Шумера газета USA Today. Сам конгрессмен заявляет, что его оболгали.

Ранее прокуратура США обвинила Менендеса и его жену в коррупции, пишет «Газета.ру». При обыске в его доме были обнаружены 550 тысяч долларов наличными, золотые слитки и дорогой автомобиль, который мог быть получен им от бизнесменов.

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Автор антироссийских санкций, сенатор-демократ Роберт Менендес обстранен от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе США на время проведения расследования. Его обвиняют в коррупции, уточнил глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», — цитируют слова Шумера газета USA Today. Сам конгрессмен заявляет, что его оболгали. Ранее прокуратура США обвинила Менендеса и его жену в коррупции, пишет «Газета.ру». При обыске в его доме были обнаружены 550 тысяч долларов наличными, золотые слитки и дорогой автомобиль, который мог быть получен им от бизнесменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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