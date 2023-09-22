Автора антироссийских санкций отстранили от работы в конгрессе США

Автор антироссийских санкций, сенатор-демократ Роберт Менендес обстранен от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе США на время проведения расследования. Его обвиняют в коррупции, уточнил глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
«Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», — цитируют слова Шумера газета USA Today. Сам конгрессмен заявляет, что его оболгали.
Ранее прокуратура США обвинила Менендеса и его жену в коррупции, пишет «Газета.ру». При обыске в его доме были обнаружены 550 тысяч долларов наличными, золотые слитки и дорогой автомобиль, который мог быть получен им от бизнесменов.
Автор антироссийских санкций, сенатор-демократ Роберт Менендес обстранен от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе США на время проведения расследования. Его обвиняют в коррупции, уточнил глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», — цитируют слова Шумера газета USA Today. Сам конгрессмен заявляет, что его оболгали. Ранее прокуратура США обвинила Менендеса и его жену в коррупции, пишет «Газета.ру». При обыске в его доме были обнаружены 550 тысяч долларов наличными, золотые слитки и дорогой автомобиль, который мог быть получен им от бизнесменов.