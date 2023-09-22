Автора антироссийских санкций отстранили от работы в конгрессе США USA Today: сенатор Менендес снял полномочия в конгрессе по обвинению в коррупции 23 сентября 2023 в 03:25 Размер текста - 17 + Обвиненного в коррупции сенатора Менендеса отстранили от работы в конгрессе США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автор антироссийских санкций, сенатор-демократ Роберт Менендес обстранен от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе США на время проведения расследования. Его обвиняют в коррупции, уточнил глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», — цитируют слова Шумера газета USA Today . Сам конгрессмен заявляет, что его оболгали. Ранее прокуратура США обвинила Менендеса и его жену в коррупции, пишет « Газета.ру ». При обыске в его доме были обнаружены 550 тысяч долларов наличными, золотые слитки и дорогой автомобиль, который мог быть получен им от бизнесменов. Автор антироссийских санкций, сенатор-демократ Роберт Менендес обстранен от обязанностей главы комитета по международным отношениям в конгрессе США на время проведения расследования. Его обвиняют в коррупции, уточнил глава демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Сенатор Менендес решил на период разбирательства временно покинуть свой пост председателя комитета по международным отношениям», — цитируют слова Шумера газета USA Today. Сам конгрессмен заявляет, что его оболгали. Ранее прокуратура США обвинила Менендеса и его жену в коррупции, пишет «Газета.ру». При обыске в его доме были обнаружены 550 тысяч долларов наличными, золотые слитки и дорогой автомобиль, который мог быть получен им от бизнесменов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям