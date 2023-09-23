В МО РФ отчитались об уничтожении крылатых ракет ВСУ

23 сентября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

ВС РФ высокоточным оружием ударили по местам хранения боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силами ВС РФ были уничтожены крылатые ракеты ВСУ, а также места хранения боеприпасов с обедненным ураном и западного вооружения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожены часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном», — заявили в Минобороны. Там добавили, что с 17 по 23 сентября совершено 12 групповых ударов по объектам украинской армии. Высокоточное оружие использовалось для нанесения ударов по объектам, связанным с ремонтом авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработкой, хранением боеприпасов, а также центрами разведки и подготовки украинских диверсантов. Пострадали также пункты размещения иностранных наемников. В результате этих ударов значительный ущерб был нанесен системе материально-технического обеспечения войск ВСУ, действующих на направлениях Херсона и Запорожья. Также были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов, переданных Западом Украине, заключили в ведомстве.

Силами ВС РФ были уничтожены крылатые ракеты ВСУ, а также места хранения боеприпасов с обедненным ураном и западного вооружения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожены часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном», — заявили в Минобороны. Там добавили, что с 17 по 23 сентября совершено 12 групповых ударов по объектам украинской армии. Высокоточное оружие использовалось для нанесения ударов по объектам, связанным с ремонтом авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработкой, хранением боеприпасов, а также центрами разведки и подготовки украинских диверсантов. Пострадали также пункты размещения иностранных наемников. В результате этих ударов значительный ущерб был нанесен системе материально-технического обеспечения войск ВСУ, действующих на направлениях Херсона и Запорожья. Также были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов, переданных Западом Украине, заключили в ведомстве.