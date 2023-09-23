В МО РФ отчитались об уничтожении крылатых ракет ВСУ

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ВС РФ высокоточным оружием ударили по местам хранения боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силами ВС РФ были уничтожены крылатые ракеты ВСУ, а также места хранения боеприпасов с обедненным ураном и западного вооружения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Уничтожены часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном», — заявили в Минобороны. Там добавили, что с 17 по 23 сентября совершено 12 групповых ударов по объектам украинской армии. Высокоточное оружие использовалось для нанесения ударов по объектам, связанным с ремонтом авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработкой, хранением боеприпасов, а также центрами разведки и подготовки украинских диверсантов.

Пострадали также пункты размещения иностранных наемников. В результате этих ударов значительный ущерб был нанесен системе материально-технического обеспечения войск ВСУ, действующих на направлениях Херсона и Запорожья. Также были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов, переданных Западом Украине, заключили в ведомстве.

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Силами ВС РФ были уничтожены крылатые ракеты ВСУ, а также места хранения боеприпасов с обедненным ураном и западного вооружения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Уничтожены часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном», — заявили в Минобороны. Там добавили, что с 17 по 23 сентября совершено 12 групповых ударов по объектам украинской армии. Высокоточное оружие использовалось для нанесения ударов по объектам, связанным с ремонтом авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработкой, хранением боеприпасов, а также центрами разведки и подготовки украинских диверсантов. Пострадали также пункты размещения иностранных наемников. В результате этих ударов значительный ущерб был нанесен системе материально-технического обеспечения войск ВСУ, действующих на направлениях Херсона и Запорожья. Также были уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов, переданных Западом Украине, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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