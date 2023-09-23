МО РФ зафиксировало нарушение режима прекращения огня в Карабахе

В ходе перестрелки ранен азербайджанский военный, сообщает МО РФ
В Нагорном Карабахе вновь зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны РФ. Там уточнили, что ранение получил азербайджанский военный.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе [в Карабахе]», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. В ходе перестрелки был ранен азербайджанский военнослужащий. Там уточнили, что российские миротворческие силы будут проводить разбирательство по данному вопросу.
Ранее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 21 сентября российским ведомством. Тогда было пять подобных случаев.
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