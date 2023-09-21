Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе 21 сентября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 + Миротворцы РФ ведут переговоры с азербайджанской стороной из-за нарушения режима прекращения огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня с момента его вступления в силу 20 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что по факту этих нарушений российские миротворцы ведут разбирательства со стороной Азербайджана. Ранее о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе сообщил прмьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отмечал, что ситуация в целом ситуация остается стабильной. От азербайджанской стороны подобных сообщений не поступало. В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня с момента его вступления в силу 20 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что по факту этих нарушений российские миротворцы ведут разбирательства со стороной Азербайджана. Ранее о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе сообщил прмьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отмечал, что ситуация в целом ситуация остается стабильной. От азербайджанской стороны подобных сообщений не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям