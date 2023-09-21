Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, автомат калашникова, доброволец, ополченец нагорного карабаха, ополченец рнк, республика нагорный карабах
Миротворцы РФ ведут переговоры с азербайджанской стороной из-за нарушения режима прекращения огня Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня с момента его вступления в силу 20 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что по факту этих нарушений российские миротворцы ведут разбирательства со стороной Азербайджана.

Ранее о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе сообщил прмьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отмечал, что ситуация в целом ситуация остается стабильной. От азербайджанской стороны подобных сообщений не поступало.

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В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня с момента его вступления в силу 20 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что по факту этих нарушений российские миротворцы ведут разбирательства со стороной Азербайджана. Ранее о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе сообщил прмьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отмечал, что ситуация в целом ситуация остается стабильной. От азербайджанской стороны подобных сообщений не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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