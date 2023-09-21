Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня с момента его вступления в силу 20 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что по факту этих нарушений российские миротворцы ведут разбирательства со стороной Азербайджана.
Ранее о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе сообщил прмьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отмечал, что ситуация в целом ситуация остается стабильной. От азербайджанской стороны подобных сообщений не поступало.
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