В Кургане на пять дней закроют важный участок автодороги. Фото

В Кургане строители перекроют для транспорта жд-переезд на улице Чехова

24 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Проезд на участке будет органичен для всех видов транспорта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Железнодорожный переезд на улице Чехова в Кургане будет перекрыт на пять дней. Об этом сообщили местная жительница Татьяна Ужегова. «Переезд на Чехова закроют 25 сентября. Ладно бы на один день, так нет же — на пять. Подошли узнать у дежурного, будет ли обустроен проезд за домиком. Нам сказали, что машины пропускать не будут», — сообщение Татьяны Ужеговой опубликовано в группе «Курган Сити» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена фотография. На ней видно, что рядом с домиком дежурного висит объявление. Сказано, что переезд на Чехова закроют в восемь утра 25 сентября. Его откроют только 30-го в 16:00. Перекрытие связано с ремонтом настила. Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в курганском отделении РЖД, на звонки по имеющимся в распоряжении редакции телефонам не ответили. Запрос также был направлен в мэрию города. Ответ ожидается. По словам жителей микрорайона, перекрытие участка сильно осложнит им жизнь Фото: группа VK «Курган Сити», https://vk.com/wall-144766448_97828

Железнодорожный переезд на улице Чехова в Кургане будет перекрыт на пять дней. Об этом сообщили местная жительница Татьяна Ужегова. «Переезд на Чехова закроют 25 сентября. Ладно бы на один день, так нет же — на пять. Подошли узнать у дежурного, будет ли обустроен проезд за домиком. Нам сказали, что машины пропускать не будут», — сообщение Татьяны Ужеговой опубликовано в группе «Курган Сити» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена фотография. На ней видно, что рядом с домиком дежурного висит объявление. Сказано, что переезд на Чехова закроют в восемь утра 25 сентября. Его откроют только 30-го в 16:00. Перекрытие связано с ремонтом настила. Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в курганском отделении РЖД, на звонки по имеющимся в распоряжении редакции телефонам не ответили. Запрос также был направлен в мэрию города. Ответ ожидается.