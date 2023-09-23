23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Кургане на пять дней закроют важный участок автодороги. Фото

В Кургане строители перекроют для транспорта жд-переезд на улице Чехова
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд на участке будет органичен для всех видов транспорта (архивное фото) Фото:

Железнодорожный переезд на улице Чехова в Кургане будет перекрыт на пять дней. Об этом сообщили местная жительница Татьяна Ужегова.

«Переезд на Чехова закроют 25 сентября. Ладно бы на один день, так нет же — на пять. Подошли узнать у дежурного, будет ли обустроен проезд за домиком. Нам сказали, что машины пропускать не будут», — сообщение Татьяны Ужеговой опубликовано в группе «Курган Сити» в соцсети «ВКонтакте».

К посту прикреплена фотография. На ней видно, что рядом с домиком дежурного висит объявление. Сказано, что переезд на Чехова закроют в восемь утра 25 сентября. Его откроют только 30-го в 16:00. Перекрытие связано с ремонтом настила.

Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в курганском отделении РЖД, на звонки по имеющимся в распоряжении редакции телефонам не ответили. Запрос также был направлен в мэрию города. Ответ ожидается.

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Железнодорожный переезд на улице Чехова в Кургане будет перекрыт на пять дней. Об этом сообщили местная жительница Татьяна Ужегова. «Переезд на Чехова закроют 25 сентября. Ладно бы на один день, так нет же — на пять. Подошли узнать у дежурного, будет ли обустроен проезд за домиком. Нам сказали, что машины пропускать не будут», — сообщение Татьяны Ужеговой опубликовано в группе «Курган Сити» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплена фотография. На ней видно, что рядом с домиком дежурного висит объявление. Сказано, что переезд на Чехова закроют в восемь утра 25 сентября. Его откроют только 30-го в 16:00. Перекрытие связано с ремонтом настила. Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в курганском отделении РЖД, на звонки по имеющимся в распоряжении редакции телефонам не ответили. Запрос также был направлен в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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