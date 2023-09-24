Из Карабаха уедут 120 тысяч армян из-за страха этнических чисток

24 сентября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Самвел Шахраманян заявил, что неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах покинут 120 тысяч этнических армян, так как они не хотят жить в составе Азербайджана. Об этом сообщил советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. По его словам, армяне боятся этнических чисток. «Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять и девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли», — заявил Бабаян в беседе с Reuters. Он отметил, что армяне боятся этнических чисток. По его словам, неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах по Лачинскому коридору, который связывает регион с Арменией. Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы формирования Армении, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна при необходимости готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, передает телеканал 360.

Нагорный Карабах покинут 120 тысяч этнических армян, так как они не хотят жить в составе Азербайджана. Об этом сообщил советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. По его словам, армяне боятся этнических чисток. «Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять и девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли», — заявил Бабаян в беседе с Reuters. Он отметил, что армяне боятся этнических чисток. По его словам, неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах по Лачинскому коридору, который связывает регион с Арменией. Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы формирования Армении, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна при необходимости готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, передает телеканал 360.