Из Карабаха уедут 120 тысяч армян из-за страха этнических чисток

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Самвел Шахраманян заявил, что неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах покинут 120 тысяч этнических армян, так как они не хотят жить в составе Азербайджана. Об этом сообщил советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. По его словам, армяне боятся этнических чисток.

«Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять и девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли», — заявил Бабаян в беседе с Reuters.

Он отметил, что армяне боятся этнических чисток. По его словам, неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах по Лачинскому коридору, который связывает регион с Арменией.

Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы формирования Армении, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна при необходимости готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, передает телеканал 360.

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Нагорный Карабах покинут 120 тысяч этнических армян, так как они не хотят жить в составе Азербайджана. Об этом сообщил советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. По его словам, армяне боятся этнических чисток. «Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять и девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли», — заявил Бабаян в беседе с Reuters. Он отметил, что армяне боятся этнических чисток. По его словам, неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах по Лачинскому коридору, который связывает регион с Арменией. Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы формирования Армении, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна при необходимости готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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