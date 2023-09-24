Из Карабаха уедут 120 тысяч армян из-за страха этнических чисток

Нагорный Карабах покинут 120 тысяч этнических армян, так как они не хотят жить в составе Азербайджана. Об этом сообщил советник президента Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. По его словам, армяне боятся этнических чисток.
«Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять и девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли», — заявил Бабаян в беседе с
Он отметил, что армяне боятся этнических чисток. По его словам, неизвестно, когда армяне покинут Нагорный Карабах по Лачинскому коридору, который связывает регион с Арменией.
Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. Главным условием для принятия режима о прекращении огня было то, чтобы формирования Армении, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, сложили оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна при необходимости готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха, передает телеканал 360.
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