24 сентября 2023

Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон пообещал вывести французские войска из Нигера к концу 2023 года Фото:
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Военные перевороты в Африке

Франция отказалась от сотрудничества с мятежниками в Нигере и выведет свои войска из страны к концу 2023 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — слова Эммануэля Макрона появились на его странице в соцсети X.

Летом 2023 года госпереворот произошел в Нигере, в результате которого был смещен со своей должности президент Мохамед Базум. Макрон рассказал, что Франция готова поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. После чего мятежники потребовали, чтобы французские войска вышли из страны, передает RT.

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Франция отказалась от сотрудничества с мятежниками в Нигере и выведет свои войска из страны к концу 2023 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — слова Эммануэля Макрона появились на его странице в соцсети X. Летом 2023 года госпереворот произошел в Нигере, в результате которого был смещен со своей должности президент Мохамед Базум. Макрон рассказал, что Франция готова поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. После чего мятежники потребовали, чтобы французские войска вышли из страны, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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