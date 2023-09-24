Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года

Франция отказалась от сотрудничества с мятежниками в Нигере и выведет свои войска из страны к концу 2023 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — слова Эммануэля Макрона появились на его странице в соцсети X.
Летом 2023 года госпереворот произошел в Нигере, в результате которого был смещен со своей должности президент Мохамед Базум. Макрон рассказал, что Франция готова поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. После чего мятежники потребовали, чтобы французские войска вышли из страны, передает RT.
Франция отказалась от сотрудничества с мятежниками в Нигере и выведет свои войска из страны к концу 2023 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы», — слова Эммануэля Макрона появились на его странице в соцсети X. Летом 2023 года госпереворот произошел в Нигере, в результате которого был смещен со своей должности президент Мохамед Базум. Макрон рассказал, что Франция готова поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. После чего мятежники потребовали, чтобы французские войска вышли из страны, передает RT.