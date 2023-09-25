СКР заинтересовался голой свердловчанкой, извиняющейся за долг за наркотики

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент, произошедший в Каменске-Уральском, где 14-летнюю девочку заставили голой на камеру извиняться за долг за наркотики. Подозреваемым выступает коллектор от наркоторговцев.
По данным пресс-службы СКР, 23 сентября 24-летний парень из Каменска-Уральского пришел домой к 14-летней школьнице, чтобы «наказать» ее за долг наркоторговцам в 100 тысяч рублей. Коллектор зашел в комнату школьницы, схватил ее за шею и приказал раздеться. Затем девушка написала извинения и зачитала их на камеру.
В отношении парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ход дела по поручению Александра Бастрыкина контролирует главный свердловский следователь Анатолий Надбитов.
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