СКР заинтересовался голой свердловчанкой, извиняющейся за долг за наркотики

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Бастрыкин поручил расследовать дело 14-летней девочки, к которой пришел коллектор наркоторговцев Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент, произошедший в Каменске-Уральском, где 14-летнюю девочку заставили голой на камеру извиняться за долг за наркотики. Подозреваемым выступает коллектор от наркоторговцев.

По данным пресс-службы СКР, 23 сентября 24-летний парень из Каменска-Уральского пришел домой к 14-летней школьнице, чтобы «наказать» ее за долг наркоторговцам в 100 тысяч рублей. Коллектор зашел в комнату школьницы, схватил ее за шею и приказал раздеться. Затем девушка написала извинения и зачитала их на камеру.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ход дела по поручению Александра Бастрыкина контролирует главный свердловский следователь Анатолий Надбитов.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент, произошедший в Каменске-Уральском, где 14-летнюю девочку заставили голой на камеру извиняться за долг за наркотики. Подозреваемым выступает коллектор от наркоторговцев. По данным пресс-службы СКР, 23 сентября 24-летний парень из Каменска-Уральского пришел домой к 14-летней школьнице, чтобы «наказать» ее за долг наркоторговцам в 100 тысяч рублей. Коллектор зашел в комнату школьницы, схватил ее за шею и приказал раздеться. Затем девушка написала извинения и зачитала их на камеру. В отношении парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ход дела по поручению Александра Бастрыкина контролирует главный свердловский следователь Анатолий Надбитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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