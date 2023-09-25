РБК: власти отказались поднимать зарплаты чиновников в 2024 году

25 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Чиновникам РФ не будут повышать зарплату в 2024 году, сообщается в пояснительной записке федерального бюджета 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Индексация зарплат федеральных госслужащих в 2024 году не планируется. Об этом следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. «В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <…> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — сообщается в заявлении. Документ есть в распоряжении РБК. Однако решение не будет действовать на индексацию зарплат сотрудников организаций бюджетной сферы, которая будет продолжена. С 1 октября 2024 года заработная плата таких работников станет больше на 4,5%. У бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры зарплата увеличится с 1 января 2024 года на 9,8%. Размеры окладов работникам федеральной гражданской службы каждый год увеличивают в соответствии с законом о федеральном бюджете с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимается президентом по представлению правительства. Ранее Минтруд РФ сообщал, что размер зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индексация зарплат федеральных госслужащих в 2024 году не планируется. Об этом следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. «В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <…> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — сообщается в заявлении. Документ есть в распоряжении РБК. Однако решение не будет действовать на индексацию зарплат сотрудников организаций бюджетной сферы, которая будет продолжена. С 1 октября 2024 года заработная плата таких работников станет больше на 4,5%. У бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры зарплата увеличится с 1 января 2024 года на 9,8%. Размеры окладов работникам федеральной гражданской службы каждый год увеличивают в соответствии с законом о федеральном бюджете с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимается президентом по представлению правительства. Ранее Минтруд РФ сообщал, что размер зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%, передает «Национальная служба новостей». Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента России.