05 сентября 2023

Губернатор Шумков поручил увеличить зарплаты чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Шумков поручил увеличить зарплаты госслужащим на 10% Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Поручил коллегам заложить в бюджет 2024 года увеличение заработной платы на 10% для „неуказных“ категорий государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников сотен государственных и муниципальных подведомственных учреждений, кому она не индексируется автоматически», — написал Шумков. По словам главы региона, указанная индексация зарплаты в следующем году коснется более 16 тысяч жителей Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли способ, как увеличить зарплаты помощникам судей. По словам губернатора Вадима Шумкова, на эти цели из бюджета планируют выделять более 30 млн рублей в год. Данный вопрос должен быть решен осенью 2023 года.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Поручил коллегам заложить в бюджет 2024 года увеличение заработной платы на 10% для „неуказных“ категорий государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников сотен государственных и муниципальных подведомственных учреждений, кому она не индексируется автоматически», — написал Шумков. По словам главы региона, указанная индексация зарплаты в следующем году коснется более 16 тысяч жителей Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли способ, как увеличить зарплаты помощникам судей. По словам губернатора Вадима Шумкова, на эти цели из бюджета планируют выделять более 30 млн рублей в год. Данный вопрос должен быть решен осенью 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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