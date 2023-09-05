Губернатор Шумков поручил увеличить зарплаты чиновникам

Шумков поручил увеличить зарплаты госслужащим на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Поручил коллегам заложить в бюджет 2024 года увеличение заработной платы на 10% для „неуказных“ категорий государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников сотен государственных и муниципальных подведомственных учреждений, кому она не индексируется автоматически», — написал Шумков. По словам главы региона, указанная индексация зарплаты в следующем году коснется более 16 тысяч жителей Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области нашли способ, как увеличить зарплаты помощникам судей. По словам губернатора Вадима Шумкова, на эти цели из бюджета планируют выделять более 30 млн рублей в год. Данный вопрос должен быть решен осенью 2023 года.