25 сентября 2023

Экс-начальник колонии строгого режима возглавил учреждение мэрии в Соликамске

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Роман Кошелев назначен директором МКУ «УГЗ Соликамского городского округа» Фото:

Бывший начальник исправительной колонии строгого режима №1 города Соликамска Пермского края Роман Кошелев занял должность в структуре мэрии. С 26 сентября он возглавил МКУ «Управление гражданской защиты Соликамского городского округа». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«С сегодняшнего дня Кошелев Роман Николаевич приступил к исполнению обязанностей директора МКУ „УГЗ Соликамского городского округа“», — сообщили агентству в мэрии. Одной из основных задач управления гражданской защиты Соликамска, как сообщается на сайте учреждения, является «информирование населения о социально-значимых происшествиях, неблагоприятных метеоявлениях, аварийных и плановых отключениях».

Роман Кошелев являлся начальником ИК-1 с декабря 2019 по июль 2023 года, после чего вышел на пенсию. URA.RU рассказывало, что указанная колония соседствует с одним из самых страшных исправительных учреждений ФСИН, колонией «Белый лебедь» (ИК-2). В ней отбывают наказание осужденные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

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Бывший начальник исправительной колонии строгого режима №1 города Соликамска Пермского края Роман Кошелев занял должность в структуре мэрии. С 26 сентября он возглавил МКУ «Управление гражданской защиты Соликамского городского округа». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «С сегодняшнего дня Кошелев Роман Николаевич приступил к исполнению обязанностей директора МКУ „УГЗ Соликамского городского округа“», — сообщили агентству в мэрии. Одной из основных задач управления гражданской защиты Соликамска, как сообщается на сайте учреждения, является «информирование населения о социально-значимых происшествиях, неблагоприятных метеоявлениях, аварийных и плановых отключениях». Роман Кошелев являлся начальником ИК-1 с декабря 2019 по июль 2023 года, после чего вышел на пенсию. URA.RU рассказывало, что указанная колония соседствует с одним из самых страшных исправительных учреждений ФСИН, колонией «Белый лебедь» (ИК-2). В ней отбывают наказание осужденные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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