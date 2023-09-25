Экс-начальник колонии строгого режима возглавил учреждение мэрии в Соликамске

Бывший начальник исправительной колонии строгого режима №1 города Соликамска Пермского края Роман Кошелев занял должность в структуре мэрии. С 26 сентября он возглавил МКУ «Управление гражданской защиты Соликамского городского округа». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«С сегодняшнего дня Кошелев Роман Николаевич приступил к исполнению обязанностей директора МКУ „УГЗ Соликамского городского округа“», — сообщили агентству в мэрии. Одной из основных задач управления гражданской защиты Соликамска, как сообщается на сайте учреждения, является «информирование населения о социально-значимых происшествиях, неблагоприятных метеоявлениях, аварийных и плановых отключениях».
Роман Кошелев являлся начальником ИК-1 с декабря 2019 по июль 2023 года, после чего вышел на пенсию. URA.RU рассказывало, что указанная колония соседствует с одним из самых страшных исправительных учреждений ФСИН, колонией «Белый лебедь» (ИК-2). В ней отбывают наказание осужденные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.
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