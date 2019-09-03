Как ломали «воров в законе» в пермском «Белом лебеде»

В 80-е годы самых матерых «воров в законе» отправляли именно в Соликамск, «на перевоспитание» Фото: Василий Гришин © URA.RU

Одна из самых закрытых колоний, «Белый лебедь» в Пермском крае, на днях оказалась на слуху — после смерти одного из создателей, генерал-майора Федеральной службы исполнения наказаний Василия Сныцерева. Он внедрил методы, по легенде, позволившие «сломать около 130 воров в законе». Бывшие сотрудники «Белого лебедя» до сих пор отказываются открыто рассказывать подробности службы. «URA.RU» удалось собрать по крупицам истории тех, кто сидел, работал и слышал о том, что происходило здесь.

Колония «Белый лебедь» была создана в качестве советского эксперимента в 1980 году как единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Это место наиболее строгой изоляции злостных нарушителей. Отдельные помещения камерного типа есть в каждой колонии (сюда провинившиеся попадали на срок до полугода). А «Белый лебедь» стал целой колонией с таким распорядком для провинившихся заключенных со всей страны. Одна из целей ЕПКТ — создание для сотрудников исправительной системы возможностей действовать вне норм закона, без контроля за их действиями.

«Белый лебедь», официальное название: ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

Своим названием, по одной из версий, она обязана цвету стен, которые выложены из белого кирпича. По другой — название произошло из-за характерной манеры перемещения заключенных, которым не давали выпрямляться, что отдаленно напоминало силуэт лебедя. Но есть и другая: попадая сюда, заключенные «пели свою последнюю лебединую песню».

В Соликамск со всей страны стали отправлять «воров в законе» и наиболее злостных нарушителей правопорядка в колониях. Если в обычных пенитенциарных учреждениях у заключенных, которые помещались за нарушения порядка в изолятор, оставалась возможность влиять на жизнь колонии, то в «Белом лебеде» это было исключено. Колония представляла большой изолятор, внутри которого был еще один изолятор.

«Белый лебедь» был настоящим ужасом для заключенных, которые отрицательно влияют на других арестантов и мешают работе администрации исправительного учреждения. Конфликтолог, автор романов «Исповедь русского гангстера» и «Путь русского гангстера» Михаил Орский рассказал «URA.RU», что стал свидетелем инцидента, когда в камере один из заключенных по кличке Сидр «Мордовский» сделал замечание в жесткой форме другому арестанту за то, что тот начал говорить про «Белый лебедь».

Орский вспоминает, как в 1988 году после восьми лет заключения, его за бунт в исправительно-трудовом учреждении № 8 (Оренбург) этапировали в «Решеты» Красноярского края.

«Все мы молились, чтобы минула нас чаша сия, чтобы этап не прошел через „Белый лебедь“. Потому что даже те, кто шел транзитом попадали там под молотки», — вспоминает Орский.

Конфликтолог, автор романов «Исповедь русского гангстера» и «Путь русского гангстера» Михаил Орский. Фото: arhivka.ru

Он утверждает, что, по рассказам других заключенных, всех этапируемых в «Белом лебеде» встречал лично Василий Сныцерев. По словам Орского, начальник экспериментальной колонии утверждал, что заключенные могут делать с собой что угодно: калечить себя, пытаться покончить жизнь самоубийством любыми способами или как-либо образом изуродовать себя, но это не удивит Сныцерева. «Это было очередное изобретение советской власти по ломке и уничтожению людей со своими принципами», — резюмирует Орский.

Он говорит, что в «Белом лебеде» так закончил свой путь «легенда воровского мира» — Вася «Бриллиант». Он был коронован в 1950 году, скончался в «Белом лебеде» в 1985 году. По неофициальной версии, был убит.

О прикамской колонии «Белый лебедь» до сих пор не принято говорить в открытую Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Среди действующих сотрудников федеральной службы исполнения наказания не осталось тех, кто работал во времена Сныцерева, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Никто из ветеранов не решился рассказать о том, какие методы применялись в то время в учреждении. На условиях анонимности с «URA.RU» через своих друзей связался один из бывших охранников «Белого лебедя», который подтвердил, что методы Снырцева были направлены в первую очередь на слом людей, оказавшихся в пересыльном отделении «Белого лебедя».

«Очень громко сказано про Сныцерева, что он лично „сломал 130 воров в законе“. В то время их было не так много, а все те методы, которые он применял, были направлены на так называемых „мужиков“ -обычных заключенных», — цитирует слова бывшего охранника собеседник агентства. Он рассказал, что одним из методов, который применял Сныцерев было переодевание «постоянных» заключенных в форму надзирателей и перевод их в таком виде в пересыльное отделение. «Именно эти переодетые выполняли все нехорошие функции: применяли силу и использовали запрещенные методы», — поясняет источник «URA.RU».

Иван Кучин написал песню про соликамскую тюрьму «Белый лебедь» Фото: Иван Кучин, Facebook

«Был там в то время еще один сотрудник оперативной части, который работал с пересыльными заключенными. Кличка у него была Канарис, которую он получил в честь штандартенфюрера СС Константина Канариса», — сообщил собеседник агентства. Он утверждает, что только по одной кличке можно понять, какие порядки царили и какие методы применялись в то время в «Белом лебеде».

Один из собеседников «URA.RU» говорит о том, что текст песни Ивана Кучина «Белый лебедь» достаточно точно отражает события, происходящие в изоляции. «Я пишу тебе, мама, из глубин Саликама, где конец всем надеждам, и дорогам тупик. <…> Мою душу на небо заберет белый лебедь, а меня закопают, не отыщешь следа», — поется в песне Кучина. Там также есть строки о том, что заключенных заставляли давать письменные обязательства о прекращении преступной деятельности. При этом, по его мнению, подобные «отречения воров в законе» на самом деле нужны были только «для красивых отчетов в Москву», оправдывающих создание ЕПКТ в Соликамске.

Источники агентства утверждают, что «Белый лебедь» был запретной темой только первые десять лет существования. В 1999 году из ЕПКТ сделали исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных. Сейчас в колонии отбывают наказание в первую очередь убийцы, насильники, члены бандитский формирований и лидеры организованных преступных группировок. Всего за время существования «Белого лебедя» там побывало более четырех с половиной тысяч заключенных.

Сюда был этапирован Дмитрий Виноградов, прозванный русским Брейвиком. В ноябре 2012 года он пришел на работу в фармкомпанию и расстрелял коллег. Кроме того, в «Белом лебеде» отбывают наказание организатор теракта на центральном рынке Владикавказа в марте 1999 года Адам Цуров, организатор подрыва жилых домов в Москве и Волгодонске Юсуф Крымшамхалов, убийца российской журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов. Также известно, что в соликамской колонии отбывал срок террорист Салман Радуев (здесь же он умер).