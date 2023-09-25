25 сентября 2023

У охотников ХМАО отбирают оружие из-за штрафов ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Охотников лишают оружия из-за несвоевременной уплаты административных штрафов Фото:

Охотники Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на то, что у них забирают огнестрельное оружие из-за нарушений Правил дорожного движения и несвоевременную уплату административных штрафов. Об этом URA.RU сообщил охотник из Нижневартовска Владимир Микумин.

«После того, как закон о хранении оружия ужесточили, у охотников начали массово изымать оружие из-за вовремя не уплаченных ГИБДД штрафов. Непонятно, какое вообще отношение штрафы за нарушение Правил дорожного движения имеют к оружию», — рассказал корреспонденту URA.RU охотник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в управление Росгвардии по ХМАО. В пресс-службе ведомства пояснили, что оружие изымается по причине несвоевременной уплаты любого административного штрафа, в том числе и штрафа ГИБДД. «В соответствии с федеральным законом „Об оружии“, несвоевременная уплата административного штрафа влечет аннулирование лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия. Ружья и боеприпасы должника изымают до полного погашения задолженности», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что охотники из ХМАО массово распродают огнестрельное оружие, размещая объявления в соцсетях. Любители охоты утверждают, что у них пропала необходимость в оружии из-за летнего противопожарного режима, а также ряда запретов на передвижение в лесах на территории нефтяных месторождений.

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Охотники Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на то, что у них забирают огнестрельное оружие из-за нарушений Правил дорожного движения и несвоевременную уплату административных штрафов. Об этом URA.RU сообщил охотник из Нижневартовска Владимир Микумин. «После того, как закон о хранении оружия ужесточили, у охотников начали массово изымать оружие из-за вовремя не уплаченных ГИБДД штрафов. Непонятно, какое вообще отношение штрафы за нарушение Правил дорожного движения имеют к оружию», — рассказал корреспонденту URA.RU охотник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление Росгвардии по ХМАО. В пресс-службе ведомства пояснили, что оружие изымается по причине несвоевременной уплаты любого административного штрафа, в том числе и штрафа ГИБДД. «В соответствии с федеральным законом „Об оружии“, несвоевременная уплата административного штрафа влечет аннулирование лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия. Ружья и боеприпасы должника изымают до полного погашения задолженности», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что охотники из ХМАО массово распродают огнестрельное оружие, размещая объявления в соцсетях. Любители охоты утверждают, что у них пропала необходимость в оружии из-за летнего противопожарного режима, а также ряда запретов на передвижение в лесах на территории нефтяных месторождений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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