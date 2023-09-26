Путин повысил зарплаты генпрокурору Краснову и главе СК Бастрыкину

У Александра Бастрыкина выросла зарплата на 5,5%, следует из указа Владимира Путина
У Генерального прокурора России Игоря Краснова и председателя Следственного РФ Александра Бастрыкина выросли зарплаты на 5,5%. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза (на 5,5% — прим. URA.RU) денежное вознаграждение генеральному прокурору России и председателю СК РФ», — следует из документа, который подписал Путин. Указ опубликован на
Ранее Путин подписал указ о повышении зарплат у части госслужащих. Заработная плата будет проиндексирована с 1 октября.
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