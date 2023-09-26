Путин повысил зарплаты генпрокурору Краснову и главе СК Бастрыкину

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
У Александра Бастрыкина выросла зарплата на 5,5%, следует из указа Владимира Путина Фото:

У Генерального прокурора России Игоря Краснова и председателя Следственного РФ Александра Бастрыкина выросли зарплаты на 5,5%. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза (на 5,5% — прим. URA.RU) денежное вознаграждение генеральному прокурору России и председателю СК РФ», — следует из документа, который подписал Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о повышении зарплат у части госслужащих. Заработная плата будет проиндексирована с 1 октября.

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У Генерального прокурора России Игоря Краснова и председателя Следственного РФ Александра Бастрыкина выросли зарплаты на 5,5%. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза (на 5,5% — прим. URA.RU) денежное вознаграждение генеральному прокурору России и председателю СК РФ», — следует из документа, который подписал Путин. Указ опубликован на портале правовой информации. Ранее Путин подписал указ о повышении зарплат у части госслужащих. Заработная плата будет проиндексирована с 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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