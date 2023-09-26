Херш объяснил, зачем США взорвали «Северные потоки»

Херш: США подорвали «Северные потоки» из-за боязни потерять влияние на Европу
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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
«Северные потоки» были повреждены в 2022 году Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

США устроили диверсию на «Северных потоках» из-за опасений Белого дома, что Германия и другие страны Европы попадут под влияние России из-за ее ресурсов. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

«Администрация [президента США Джо] Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением боевых действий на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома, что Германия колеблется и включит поток российского газа, что приведет к расширению влияния России в ФРГ и странах НАТО», — написал Сеймур Херш в своем блоге, сославшись на свои источники. Он отметил, что риск распространение влияния РФ в Европе был из-за доступных и недорогих ресурсов.

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Херш подчеркнул, что диверсионная группа не оставила после себя никаких следов. Информация об операции не была зафиксирована в компьютерах. По словам Херша, США взорвали «Северные потоки», чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Штаты выбрали именно эти трубопроводы, потому что только к ним они смогли получить доступ. По заявлению Херша, некоторые сотрудники ЦРУ и лидер Германии Олаф Шольц были осведомлены о секретном планировании уничтожения трубопроводов.

«Северные потоки» были подорваны в 2022 году. Запад обвинил в этом Россию, а затем и Украину. РФ возлагает вину на США. После подрыва российская сторона начала собственное расследование без участия других стран. Сеймур Херш ранее публиковал несколько материалов, в которых обвинял США в диверсии.

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США устроили диверсию на «Северных потоках» из-за опасений Белого дома, что Германия и другие страны Европы попадут под влияние России из-за ее ресурсов. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. «Администрация [президента США Джо] Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением боевых действий на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома, что Германия колеблется и включит поток российского газа, что приведет к расширению влияния России в ФРГ и странах НАТО», — написал Сеймур Херш в своем блоге, сославшись на свои источники. Он отметил, что риск распространение влияния РФ в Европе был из-за доступных и недорогих ресурсов. Херш подчеркнул, что диверсионная группа не оставила после себя никаких следов. Информация об операции не была зафиксирована в компьютерах. По словам Херша, США взорвали «Северные потоки», чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Штаты выбрали именно эти трубопроводы, потому что только к ним они смогли получить доступ. По заявлению Херша, некоторые сотрудники ЦРУ и лидер Германии Олаф Шольц были осведомлены о секретном планировании уничтожения трубопроводов. «Северные потоки» были подорваны в 2022 году. Запад обвинил в этом Россию, а затем и Украину. РФ возлагает вину на США. После подрыва российская сторона начала собственное расследование без участия других стран. Сеймур Херш ранее публиковал несколько материалов, в которых обвинял США в диверсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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