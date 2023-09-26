26 сентября 2023

В ХМАО синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, пожар, пень, горит, открытый огонь
Предостережение будет действовать по 2 октября Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что предостережение будет действовать по 2 октября.

«В период с 26 сентября по 2 октября местами по ХМАО ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается на сайте управления. Присвоен пятый класс горимости.

При пятом классе горимости пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур. Огонь очень быстро распространяется.

В начале сентября жители Тюмени пожаловались на запах гари и дым в городе. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали природные пожары на территории ХМАО и ЯНАО.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что предостережение будет действовать по 2 октября. «В период с 26 сентября по 2 октября местами по ХМАО ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается на сайте управления. Присвоен пятый класс горимости. При пятом классе горимости пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур. Огонь очень быстро распространяется. В начале сентября жители Тюмени пожаловались на запах гари и дым в городе. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали природные пожары на территории ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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