В ХМАО синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что предостережение будет действовать по 2 октября.
«В период с 26 сентября по 2 октября местами по ХМАО ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается на сайте управления. Присвоен пятый класс горимости.
При пятом классе горимости пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур. Огонь очень быстро распространяется.
В начале сентября жители Тюмени пожаловались на запах гари и дым в городе. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали природные пожары на территории ХМАО и ЯНАО.
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