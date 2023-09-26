В ХМАО синоптики прогнозируют наивысший класс пожарной опасности

27 сентября 2023 в 07:10 Размер текста - 17 +

Предостережение будет действовать по 2 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что предостережение будет действовать по 2 октября. «В период с 26 сентября по 2 октября местами по ХМАО ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается на сайте управления. Присвоен пятый класс горимости. При пятом классе горимости пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур. Огонь очень быстро распространяется. В начале сентября жители Тюмени пожаловались на запах гари и дым в городе. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали природные пожары на территории ХМАО и ЯНАО.

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На сайте Обь-Иртышского УГМС уточняется, что предостережение будет действовать по 2 октября. «В период с 26 сентября по 2 октября местами по ХМАО ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается на сайте управления. Присвоен пятый класс горимости. При пятом классе горимости пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур. Огонь очень быстро распространяется. В начале сентября жители Тюмени пожаловались на запах гари и дым в городе. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали природные пожары на территории ХМАО и ЯНАО.