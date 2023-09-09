В Тюмени ощущается запах дыма от природных пожаров в соседних округах

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Смог. Тюмень, смог, смог в городе, смог в тюмени
Дымом пахнет практически во всех районах Тюмени Фото:

Практически во всех районах Тюмени ощущается едкий запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в ХМАО и ЯНАО.

«Запах дыма в Тюмень принес ветер из Югры и Ямала. На территории округов действуют несколько природных пожаров», — передают сообщение пресс-службы департамента журналисты издания «Наш город».

Возгорания зафиксированы в районе Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска. В Тюменской области пожаров нет.

Ранее тюменцы пожаловались на сильный запах гари. Причиной этому стал природный пожар около деревни Патрушева.

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Практически во всех районах Тюмени ощущается едкий запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в ХМАО и ЯНАО. «Запах дыма в Тюмень принес ветер из Югры и Ямала. На территории округов действуют несколько природных пожаров», — передают сообщение пресс-службы департамента журналисты издания «Наш город». Возгорания зафиксированы в районе Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска. В Тюменской области пожаров нет. Ранее тюменцы пожаловались на сильный запах гари. Причиной этому стал природный пожар около деревни Патрушева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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