В Тюмени ощущается запах дыма от природных пожаров в соседних округах

Дымом пахнет практически во всех районах Тюмени
Практически во всех районах Тюмени ощущается едкий запах дыма и гари. В пресс-службе регионального департамента лесного комплекса пояснили, что причиной этому стали лесные пожары в ХМАО и ЯНАО.
«Запах дыма в Тюмень принес ветер из Югры и Ямала. На территории округов действуют несколько природных пожаров», — передают сообщение пресс-службы департамента журналисты издания «Наш город».
Возгорания зафиксированы в районе Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска. В Тюменской области пожаров нет.
Ранее тюменцы пожаловались на сильный запах гари. Причиной этому стал природный пожар около деревни Патрушева.
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