26 сентября 2023

Спецслужбы США будут вести разведку с помощью нейросети

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ЦРУ будет использовать нейросети для обработки информации, заявил Рэнди Никсон Фото:

ЦРУ США намерено использовать нейросеть для разведки, аналогичную программе OpenAI Inc., для обработки общедоступной информации в поисках полезных данных. Об этом рассказал директор подразделения ЦРУ по открытым исходным кодам Enterprise Рэнди Никсон.

«Центральное разведывательное управление готовится внедрить функцию, аналогичную ныне известной программе OpenAI Inc., которая будет использовать искусственный интеллект», — передает слова Никсона агентство Bloomberg. Он добавил, что с развитием технологий информационной обработки спецслужбы должны адаптироваться к новым условиям.

Инструментом искусственного интеллекта будут пользоваться все 18 американских разведывательных агентств, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований. Однако он не будет доступен политикам и общественности, и агентство обязуется соблюдать законы США о конфиденциальности, заключил Никсон.

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ЦРУ США намерено использовать нейросеть для разведки, аналогичную программе OpenAI Inc., для обработки общедоступной информации в поисках полезных данных. Об этом рассказал директор подразделения ЦРУ по открытым исходным кодам Enterprise Рэнди Никсон. «Центральное разведывательное управление готовится внедрить функцию, аналогичную ныне известной программе OpenAI Inc., которая будет использовать искусственный интеллект», — передает слова Никсона агентство Bloomberg. Он добавил, что с развитием технологий информационной обработки спецслужбы должны адаптироваться к новым условиям. Инструментом искусственного интеллекта будут пользоваться все 18 американских разведывательных агентств, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований. Однако он не будет доступен политикам и общественности, и агентство обязуется соблюдать законы США о конфиденциальности, заключил Никсон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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