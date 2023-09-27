Мишустин призвал контролировать цены на тарифы ЖКУ

27 сентября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что уровень тарифов ЖКХ должен быть обоснованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ стремятся контролировать тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКУ) и сдерживать их необоснованный рост. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков по итогам совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским 27 сентября. По словам эксперта, тема ЖКХ чувствительна для населения страны и сильно влияет на настроение в обществе. В ходе встречи с главой ФАС премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость наблюдения за необоснованным повышением цен на социально значимые товары: лекарственные препараты, продукты питания и стройматериалы. Отдельно председатель правительства остановился на теме тарифов ЖКХ. Он подчеркнул, что повышение стоимости коммунальных услуг должно быть обоснованным. «Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы», — отметил Мишустин. Отметим, с 1 июля 2024 года оплата за коммунальные услуги в России вырастет на 9,8%. Окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе. Российские власти внимательно относятся к теме ЖКХ, так как она чувствительна для населения страны, а также стремится сдерживать необоснованный рост тарифов, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Власти показывают, что ведут работу по вопросу цен на тарифы. К сфере ЖКХ относятся очень трепетно. Она сильно влияет на настроение в обществе. Поэтому встречаются, вырабатывают какие-то решения, сдерживают искусственно рост цен, датируют, проводят программы, которые идут параллельно не в сфере сегодняшних затрат, а по программам по развитию инфраструктуры, по дополнительным вложениям в генерацию, тепла, электроэнергии и т. д. Все это делается именно для того, чтобы наши россияне имели возможность пользоваться благами, не слишком ущемляя себя в остальном», — указывает эксперт. Кроме того, Шлеменков подчеркивает, что цены на тарифы ЖКХ должны быть всегда экономически оправданными, но часть сетей и генерирующих мощностей принадлежит частным компаниям и частным лицам, которые хотят иметь большую прибыль. Для этого ведется постоянное взаимодействие между властью и бизнесом, подчеркивает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ стремятся контролировать тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКУ) и сдерживать их необоснованный рост. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков по итогам совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским 27 сентября. По словам эксперта, тема ЖКХ чувствительна для населения страны и сильно влияет на настроение в обществе. В ходе встречи с главой ФАС премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость наблюдения за необоснованным повышением цен на социально значимые товары: лекарственные препараты, продукты питания и стройматериалы. Отдельно председатель правительства остановился на теме тарифов ЖКХ. Он подчеркнул, что повышение стоимости коммунальных услуг должно быть обоснованным. «Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы», — отметил Мишустин. Отметим, с 1 июля 2024 года оплата за коммунальные услуги в России вырастет на 9,8%. Окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе. Российские власти внимательно относятся к теме ЖКХ, так как она чувствительна для населения страны, а также стремится сдерживать необоснованный рост тарифов, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Власти показывают, что ведут работу по вопросу цен на тарифы. К сфере ЖКХ относятся очень трепетно. Она сильно влияет на настроение в обществе. Поэтому встречаются, вырабатывают какие-то решения, сдерживают искусственно рост цен, датируют, проводят программы, которые идут параллельно не в сфере сегодняшних затрат, а по программам по развитию инфраструктуры, по дополнительным вложениям в генерацию, тепла, электроэнергии и т. д. Все это делается именно для того, чтобы наши россияне имели возможность пользоваться благами, не слишком ущемляя себя в остальном», — указывает эксперт. Кроме того, Шлеменков подчеркивает, что цены на тарифы ЖКХ должны быть всегда экономически оправданными, но часть сетей и генерирующих мощностей принадлежит частным компаниям и частным лицам, которые хотят иметь большую прибыль. Для этого ведется постоянное взаимодействие между властью и бизнесом, подчеркивает эксперт.