В России поднимут цены за коммуналку на 9,8%

22 сентября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Коммунальные услуги для семей подорожают Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России намерены поднять оплату за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Об этом сообщается в прогнозе Минэкономразвития РФ, опубликованном на официальном сайте. «Предельное повышение тарифов на ЖКУ составит 9,8%, окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе», — сообщается в тексте законопроекта о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Информацию приводит РБК. Уточняется, что тарифы для семьи из трех человек на 50 квадратных метров увеличатся на 500 рублей ежемесячно. Кроме того, ФАС намерена следить за тем, чтобы расходы на услуги ЖКХ не превышали 9,8%. Повышение стоимости услуг ЖКХ произошло в РФ впервые за полтора года. Еще в апреле 2023 года президент России Владимир Путин пообещал, что тарифы на коммунальные услуги не будут дорожать до июля 2024-го. При этом российское правительство имеет право поднять оплату коммунальных услуг два раза в год. Еще в 2022 году эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко в беседе с URA.RU заявлял, что к концу 2024 года оплата коммунальных платежей увеличится на 500 рублей из-за увеличения тарифов на газ. Путин также заявлял об удорожании услуг ЖКХ с июля 2024 года. Однако ожидалось, что индексация составит 6%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России намерены поднять оплату за коммунальные услуги на 9,8% с 1 июля 2024 года. Об этом сообщается в прогнозе Минэкономразвития РФ, опубликованном на официальном сайте. «Предельное повышение тарифов на ЖКУ составит 9,8%, окончательные размеры индексации установят власти в каждом регионе», — сообщается в тексте законопроекта о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Информацию приводит РБК. Уточняется, что тарифы для семьи из трех человек на 50 квадратных метров увеличатся на 500 рублей ежемесячно. Кроме того, ФАС намерена следить за тем, чтобы расходы на услуги ЖКХ не превышали 9,8%. Повышение стоимости услуг ЖКХ произошло в РФ впервые за полтора года. Еще в апреле 2023 года президент России Владимир Путин пообещал, что тарифы на коммунальные услуги не будут дорожать до июля 2024-го. При этом российское правительство имеет право поднять оплату коммунальных услуг два раза в год. Еще в 2022 году эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко в беседе с URA.RU заявлял, что к концу 2024 года оплата коммунальных платежей увеличится на 500 рублей из-за увеличения тарифов на газ. Путин также заявлял об удорожании услуг ЖКХ с июля 2024 года. Однако ожидалось, что индексация составит 6%.