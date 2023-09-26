Суд отменил приговор «черному риелтору», оставившей тюменцев без квартир

На время нового суда женщина продолжает находиться под арестом Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменский областной суд отменил приговор для «черного риелтора» Светланы Спичевой, которая была осуждена за мошенничество. Информация представлена в судебном акте. Женщина обманула тюменцев на более чем 12,9 млн рублей.

«Приговор Калининского районного суда Тюмени в отношении Спичевой Светланы Аркадьевны отменить. Направить дело на новое рассмотрение», — говорится в решении Тюменского областного суда.

Женщина была осуждена за многократные эпизоды мошенничества. Как ранее сообщала прокуратура Тюменской области, 57-летняя риелтор лишила людей квартир, заработав на этом более 12,9 млн рублей. Она предлагала владельцам жилья поучаствовать в схеме по обналичиванию маткапитала, но обещала, что сделки по покупке жилья будут формальными, и свои квартиры они получат обратно. Однако затем продавала жилье и оставляла деньги себе.

В апелляции на свой приговор (женщине назначили 8,5 лет лишения свободы) Спичева требовала уменьшить наказание и отмечала, что суд не учел смягчающие обстоятельства. А именно: состояние ее здоровья, тот факт, что ее сын находится на СВО, а дочь — мать-одиночка с тремя детьми. Кроме того, по мнению женщины, ее адвокат сработал некачественно, а суд не принял мер к его замене, что лишило женщину права на защиту, закрепленного в Конституции РФ.

По итогу приговор был отменен. Теперь суд первой инстанции вновь рассмотрит дело и вынесет по нему новый вердикт.