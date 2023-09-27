РФ после чествования нациста в Канаде способна потребовать его экстрадиции 28 сентября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 + Россия способна возбудить уголовное дело против Канады из-за чествования украинского нациста в парламенте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия после чествования украинского нациста в парламенте Канады способна возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов. «Россия пересматривает историю с Хункой [украино-канадский ветеран ВОВ]. Может быть возбуждено уголовное дело и последующий запрос об экстрадиции», — передают слова Степанова в официальном telegram-канале посольства. Ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что подает в отставку из-за скандала, возникшего после приглашения в парламент 98-летнего Ярослава Хунку. Пожилой мужчина украино-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался «за украинскую независимость против русских», передают MК. Россия после чествования украинского нациста в парламенте Канады способна возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов. «Россия пересматривает историю с Хункой [украино-канадский ветеран ВОВ]. Может быть возбуждено уголовное дело и последующий запрос об экстрадиции», — передают слова Степанова в официальном telegram-канале посольства. Ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что подает в отставку из-за скандала, возникшего после приглашения в парламент 98-летнего Ярослава Хунку. Пожилой мужчина украино-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался «за украинскую независимость против русских», передают MК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям