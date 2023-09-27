РФ после чествования нациста в Канаде способна потребовать его экстрадиции

Россия после чествования украинского нациста в парламенте Канады способна возбудить уголовное дело, а также направить запрос на его экстрадицию. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Россия пересматривает историю с Хункой [украино-канадский ветеран ВОВ]. Может быть возбуждено уголовное дело и последующий запрос об экстрадиции», — передают слова Степанова в официальном telegram-канале посольства.
Ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что подает в отставку из-за скандала, возникшего после приглашения в парламент 98-летнего Ярослава Хунку. Пожилой мужчина украино-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался «за украинскую независимость против русских», передают
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