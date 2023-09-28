Путин встретился с Кадыровым после скандала с его сыном Путин провел встречу с Кадыровым в Кремле 28 сентября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 + Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль на несколько рабочих встреч, одна из которых — с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин. Ранее сын чеченского президента Адам Кадыров избил на видео задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. «Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с Кадыровым», — передает Павел Зарубин. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль на несколько рабочих встреч, одна из которых — с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин. Ранее сын чеченского президента Адам Кадыров избил на видео задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. «Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с Кадыровым», — передает Павел Зарубин. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям