Путин встретился с Кадыровым после скандала с его сыном

Путин провел встречу с Кадыровым в Кремле
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль на несколько рабочих встреч, одна из которых — с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин. Ранее сын чеченского президента Адам Кадыров избил на видео задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

«Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с Кадыровым», — передает Павел Зарубин. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль на несколько рабочих встреч, одна из которых — с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин. Ранее сын чеченского президента Адам Кадыров избил на видео задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. «Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с Кадыровым», — передает Павел Зарубин. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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