Путин встретился с Кадыровым после скандала с его сыном

Владимир Путин провел встречу с главой Чечни
Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль на несколько рабочих встреч, одна из которых — с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин. Ранее сын чеченского президента Адам Кадыров избил на видео задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
«Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с Кадыровым», — передает Павел Зарубин. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста.
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