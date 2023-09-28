Правительство взяло из ФНБ 4 триллиона рублей

Антон Силуанов заявил о бюджетном запасе на конец года в три триллиона рублей
Российское правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума.
«[ФНБ] это источник для инвестиций как в инфраструктуру, так и в ключевые отрасли. Это ресурс. Правительство позаимствовало четыре триллиона рублей, бюджетный запас на конец года — три триллиона», — заявил Антон Силуанов. При этом он отметил, что эти три триллиона умножатся в следующую трехлетку. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24».
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