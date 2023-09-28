Правительство взяло из ФНБ 4 триллиона рублей 28 сентября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 + Антон Силуанов заявил о бюджетном запасе на конец года в три триллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. «[ФНБ] это источник для инвестиций как в инфраструктуру, так и в ключевые отрасли. Это ресурс. Правительство позаимствовало четыре триллиона рублей, бюджетный запас на конец года — три триллиона», — заявил Антон Силуанов. При этом он отметил, что эти три триллиона умножатся в следующую трехлетку. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24». Российское правительство взяло из Фонда национального благосостояния четыре триллиона рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. «[ФНБ] это источник для инвестиций как в инфраструктуру, так и в ключевые отрасли. Это ресурс. Правительство позаимствовало четыре триллиона рублей, бюджетный запас на конец года — три триллиона», — заявил Антон Силуанов. При этом он отметил, что эти три триллиона умножатся в следующую трехлетку. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям