В Челябинске начали находить человеческие скелеты

29 сентября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Криминалисты пытаются выяснить, кому принадлежали останки Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, сейчас специалисты выясняют личности погибших. «В Тракторозаводском районе скелет обнаружили в районе гаражно-строительного кооператива №401. По предварительным данным, это мужчина 50 лет. Больше данных должны выяснить специалисты», — рассказал источник. В Курчатовском районе нашли лишь череп. Установить пол и причину смерти пока не предоставляется возможным. По данным URA.RU, жуткую находку обнаружили неподалеку от остановки «поворот на ЧВВАКУШ». URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, сейчас специалисты выясняют личности погибших. «В Тракторозаводском районе скелет обнаружили в районе гаражно-строительного кооператива №401. По предварительным данным, это мужчина 50 лет. Больше данных должны выяснить специалисты», — рассказал источник. В Курчатовском районе нашли лишь череп. Установить пол и причину смерти пока не предоставляется возможным. По данным URA.RU, жуткую находку обнаружили неподалеку от остановки «поворот на ЧВВАКУШ». URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.