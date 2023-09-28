В Челябинске начали находить человеческие скелеты

В Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, сейчас специалисты выясняют личности погибших.
«В Тракторозаводском районе скелет обнаружили в районе гаражно-строительного кооператива №401. По предварительным данным, это мужчина 50 лет. Больше данных должны выяснить специалисты», — рассказал источник.
В Курчатовском районе нашли лишь череп. Установить пол и причину смерти пока не предоставляется возможным. По данным URA.RU, жуткую находку обнаружили неподалеку от остановки «поворот на ЧВВАКУШ».
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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