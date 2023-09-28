28 сентября 2023

В Челябинске начали находить человеческие скелеты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Криминалисты пытаются выяснить, кому принадлежали останки Фото:

В Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, сейчас специалисты выясняют личности погибших.

«В Тракторозаводском районе скелет обнаружили в районе гаражно-строительного кооператива №401. По предварительным данным, это мужчина 50 лет. Больше данных должны выяснить специалисты», — рассказал источник.

В Курчатовском районе нашли лишь череп. Установить пол и причину смерти пока не предоставляется возможным. По данным URA.RU, жуткую находку обнаружили неподалеку от остановки «поворот на ЧВВАКУШ».

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска местные жители начали находить человеческие скелеты. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, сейчас специалисты выясняют личности погибших. «В Тракторозаводском районе скелет обнаружили в районе гаражно-строительного кооператива №401. По предварительным данным, это мужчина 50 лет. Больше данных должны выяснить специалисты», — рассказал источник. В Курчатовском районе нашли лишь череп. Установить пол и причину смерти пока не предоставляется возможным. По данным URA.RU, жуткую находку обнаружили неподалеку от остановки «поворот на ЧВВАКУШ». URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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