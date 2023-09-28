В Перми построят центр поддержки одаренных детей по типу «Сириуса» в Сочи

В заведении смогут учиться до 200 детей со всего края Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми построят Центр поддержки одаренных детей «Академи Первых». Соглашение о его создании подписали в Москве в рамках Российской недели государственно-частного партнерства. Проект образовательного учреждения будет разработан по типу центра «Сириус», который расположен в Сочи.

«Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей, а срок действия концессионного соглашения составит 7 лет. Оно будет создано по типу образовательного центра „Сириус“ в Сочи», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Новое здание построят на улице Академика Королева. В нем будут находиться лабораторные, методические и учебные кабинеты. Для учеников сделают тренажерный и спортивный залы, библиотеку и столовую. Также проектом предусмотрен корпус для временного проживания учащихся и преподавателей на 220 мест. По словам и. о. министра экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяны Чуксиной, учиться в центре смогут до 200 ребят со всего Пермского края.