Глава ХМАО анонсировала новые сельхоз проекты по импортозамещению

Губернатор Комарова: в ХМАО запустят предприятие по производству племенного яйца

Новое предприятие обеспечит ХМАО мясом птицы на 26%, считает Комарова Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Аграрии в ХМАО работают над проектом по производству племенного куриного яйца. Ожидается, что реализация этого направления позволит выполнить задачи по импортозамещению. Об этом сообщила глава округа Наталья Комарова в социальных сетях.

«ООО „Агропродукт“ ведет работу над проектом по производству племенного яйца. Сроки реализации — с 2024 по 2026 годы. Мощность на первоначальном этапе — до восьми млн штук. Реализация проекта позволит выполнить государственные задачи по импортозамещению этой продукции», — написала губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Новое предприятие сможет обеспечить округ мясом птицы на 26%.

Также в ХМАО планируется строительство рыбоперерабатывающего комплекса, который станет самым большим в Уральском федеральном округе. Новое предприятие позволит к 2025 году увеличить объем рыбопеработки на 1800 тонн в год.

Ранее сообщалось, что в ноябре свердловский бизнесмен Сергей Майзель запустит первую линию молокозавода в ХМАО. К началу следующего года компания собирается наладить полномасштабный цикл производства.