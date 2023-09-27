Власти назвали дату запуска мегапроекта свердловского молочного короля в ХМАО

Бизнесмен Майзель запустит первую линию молокозавода в ХМАО в ноябре 2023 года

Сергей Майзель запустит в ХМАО производство «Иммунокола» в ноябре (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский бизнесмен Сергей Майзель, которого называют молочным королем, запустит совместный мегапроект с властями ХМАО в ноябре. Об этом сообщил директор департамента промышленности Кирилл Зайцев на заседании думского комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, передает журналист URA.RU.

«Объем инвестиций составил более миллиарда рублей в запуск предприятия. С учетом удорожания стоимости оборудования, инвестор планирует внести еще порядка 254 миллионов рублей. Будет создано 50 рабочих мест, на сегодняшний момент 12 рабочих мест уже создано, бюджетный эффект составит порядка 500 миллионов рублей. Запуск продукции планируется в ноябре, к концу 2023 — началу 2024 года компания планирует выйти на полномасштабный цикл производства», — поделился Зайцев.

Первая линия молокозавода в Советском районе, в которую актив Майзеля «Победа-1» вложил уже более 1,1 миллиарда рублей, будет выпускать молочный биопрепарат «Иммунокол». Югорские власти планируют применять его для профилактики кишечных вирусных инфекций у взрослых и детей в садах и школах, когда Роспотребнадзор завершит клинические испытания препарата. Ведомство должно закончить их в течение месяца. Выпуск пробных партий «Иммунокола» уже идет, развернуть его производство на полную мощность компания планирует в начале 2024 года.

В Советском районе продолжается строительство цеха для запуска второй линии производства — концентрата молочного белка, сухих детских смесей и сливочного масла. Часть оборудования для ее запуска уже поставлена, проводится его сборка и размещение. Председатель думского комитета Сергей Великий поинтересовался, не сорвет ли запуск завода отсутствие собственной сырьевой базы в Югре. В ответ Зайцев сообщил, что продукцию планируется производить на базе свердловского сырья.

Ранее URA.RU писало, что компания Майзеля выиграла суд с экс-депутатом из Советского района Пояркиным. Это помогло ускорить запуск производства на заводе в Алябьевском.