Молодой человек пропал утром 29 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске разыскивают 19-летнего юношу. Утром 29 сентября он отправился на занятия, но до колледжа не дошел.

«Пропал Сорокин Сергей, 19 лет. Сегодня (29 сентября — прим. URA.RU) утром вышел из общежития в колледж, но не дошел», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ЧС Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

Общежитие принадлежит «Тобольскому медицинскому колледжу имени Володи Солдатова». Перед уходом парень сделал фото. Предположительно он одет также, как на снимке. Авторы поста просят всех, кто видел молодого человека сообщить информацию о его месте нахождения.