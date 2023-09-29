29 сентября 2023

В Челябинске сгорел двухэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной пожар и отсутствие автономного пожарного извещателя лишили хозяев жилища Фото:

В ночь на 30 сентября в Челябинске сгорел частный двухэтажный дом по улице Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале.

«Сегодня ночью челябинские огнеборцы тушили жилой двухэтажный дом на улице Пархоменко. По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Хозяева успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Но из-за отсутствия автономного пожарного извещателя и позднего обнаружения огонь смог быстро распространиться.

Из-за отсутствия автономного пожарного извещателя пожар успел быстро распространиться
Из-за отсутствия автономного пожарного извещателя пожар успел быстро распространиться

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В ночь на 30 сентября в Челябинске сгорел частный двухэтажный дом по улице Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. «Сегодня ночью челябинские огнеборцы тушили жилой двухэтажный дом на улице Пархоменко. По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе ведомства. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Хозяева успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Но из-за отсутствия автономного пожарного извещателя и позднего обнаружения огонь смог быстро распространиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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