В Челябинске сгорел двухэтажный дом. Фото

30 сентября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Ночной пожар и отсутствие автономного пожарного извещателя лишили хозяев жилища Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь на 30 сентября в Челябинске сгорел частный двухэтажный дом по улице Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. «Сегодня ночью челябинские огнеборцы тушили жилой двухэтажный дом на улице Пархоменко. По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе ведомства. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Хозяева успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Но из-за отсутствия автономного пожарного извещателя и позднего обнаружения огонь смог быстро распространиться. Из-за отсутствия автономного пожарного извещателя пожар успел быстро распространиться Фото с telegram-канала ГУ МЧС России по Челябинской области

В ночь на 30 сентября в Челябинске сгорел частный двухэтажный дом по улице Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. «Сегодня ночью челябинские огнеборцы тушили жилой двухэтажный дом на улице Пархоменко. По предварительным данным, причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе ведомства. На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Хозяева успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Но из-за отсутствия автономного пожарного извещателя и позднего обнаружения огонь смог быстро распространиться.