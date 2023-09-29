В Социальном фонде раскрыли, сколько в среднем получают курганские пенсионеры

СФР: размер страховой пенсии в Курганской области превышает 19 тысяч рублей

30 сентября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Социальном фонде России озвучили среднемесячный размер пенсионных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Получателям страховых пенсионных выплат в Курганской области в среднем начисляют свыше 19 тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказал глава регионального отделения Социального фонда России Вадим Шумков. «В Курганской области проживают 274 тысячи граждан пенсионного возраста. Средний размер страховой пенсии в регионе превышает 19 тысяч рублей. Получателями страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца являются более 245 тысяч граждан. Еще более 28 тысяч — это дети-инвалиды, участники ВОВ, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и прочие категории», — пояснил Вадим Шумков в интервью изданию Kikonline. В начале года выплаты курганским неработающим пенсионерам выросли на 4,8%. В сентябре Минтруд анонсировал очередное увеличение пенсионных начислений.

Получателям страховых пенсионных выплат в Курганской области в среднем начисляют свыше 19 тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказал глава регионального отделения Социального фонда России Вадим Шумков. «В Курганской области проживают 274 тысячи граждан пенсионного возраста. Средний размер страховой пенсии в регионе превышает 19 тысяч рублей. Получателями страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца являются более 245 тысяч граждан. Еще более 28 тысяч — это дети-инвалиды, участники ВОВ, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и прочие категории», — пояснил Вадим Шумков в интервью изданию Kikonline. В начале года выплаты курганским неработающим пенсионерам выросли на 4,8%. В сентябре Минтруд анонсировал очередное увеличение пенсионных начислений.