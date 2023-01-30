Курганским пенсионерам изменили размер выплат

Неработающим курганским пенсионерам увеличили выплаты на 4,8%. Об этом сообщают на сайте регионального отделения Социального фонда России.
«Пенсии в среднем увеличились на 821 рубль 89 копеек (для неработающих пенсионеров) и составили 18 843 рубля 27 копеек. На конец декабря размер страховой пенсии составлял 18 021 рубль 38 копеек», — указано на сайте. Увеличение страховой пенсии по старости коснулось более 211 тысяч неработающих жителей Курганской области.
Как указывают в фонде, в феврале 2023 года пройдет повышение социальных выплат, компенсаций и надбавок. В апреле проиндексируют социальные пенсии на 3,3% с учетом темпов роста прожиточного минимума в Курганской области по итогам 2022 года. Для работающих пенсионеров перерасчет выплат произойдет в августе.
До этого URA.RU сообщало, что в Кургане на 4% вырос средний размер пенсии, но на 3% снизилась среднемесячная номинальная зарплата сотрудников местных предприятий. Средняя зарплата в Кургане составляет 38 950 рублей с учетом снижения, уровень средних пенсионных выплат — 17 360 рублей.
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Неработающим курганским пенсионерам увеличили выплаты на 4,8%. Об этом сообщают на сайте регионального отделения Социального фонда России. «Пенсии в среднем увеличились на 821 рубль 89 копеек (для неработающих пенсионеров) и составили 18 843 рубля 27 копеек. На конец декабря размер страховой пенсии составлял 18 021 рубль 38 копеек», — указано на сайте. Увеличение страховой пенсии по старости коснулось более 211 тысяч неработающих жителей Курганской области. Как указывают в фонде, в феврале 2023 года пройдет повышение социальных выплат, компенсаций и надбавок. В апреле проиндексируют социальные пенсии на 3,3% с учетом темпов роста прожиточного минимума в Курганской области по итогам 2022 года. Для работающих пенсионеров перерасчет выплат произойдет в августе. До этого URA.RU сообщало, что в Кургане на 4% вырос средний размер пенсии, но на 3% снизилась среднемесячная номинальная зарплата сотрудников местных предприятий. Средняя зарплата в Кургане составляет 38 950 рублей с учетом снижения, уровень средних пенсионных выплат — 17 360 рублей.