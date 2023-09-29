Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

Минтруд: в 2024 году пенсия по старости будет составлять 23 405 рублей

29 сентября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

В 2024 году пенсию по старости проиндексируют на 7,5% Фото: Игорь Пантин © URA.RU Размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 23 405 рублей с начала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил об индексации выплат на 7,5%. «В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте ведомства. Ранее стало известно об одобрении законопроекта, увеличивающего пособия для неработающих пенсионеров на семь с половиной процентов. В правительстве РФ уточнили, что данный проект повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов граждан.

Размер выплат для неработающих пенсионеров увеличится до 23 405 рублей с начала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил об индексации выплат на 7,5%. «В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее стало известно об одобрении законопроекта, увеличивающего пособия для неработающих пенсионеров на семь с половиной процентов. В правительстве РФ уточнили, что данный проект повысит уровень пенсионного обеспечения более 32 миллионов граждан.