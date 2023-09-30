В подмосковной школе ученики сняли фильм про геев и их борьбу с натуралами

Shot: в школе старшеклассники сняли фильм о противостоянии геев и натуралов
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В подмосковном поселке Власиха старшеклассники сняли фильм про натуралов и геев Фото:

В школе подмосковного поселка Власиха группа старшеклассников сняла короткометражку сомнительного содержания. По сюжету фильма, герои-гомосексуалисты борются с натуралами. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Сомнительным кинопроизводством занялись несколько старшеклассников из школы в поселке Власиха Одинцовского района. Сюжет примерно следующий: гомосексуалисты противостоят натуралам и одерживают над ними победу», — передает канал. На короткометражку, которую сняли на территории школы, пожаловались руководству школы и в полицию. Контент был удален из Сети. А семьи всех участников фильма на данный момент опрашивают. Организатор съемок задержан.

Ранее сообщалось, что в Перми подростки сняли на видео то, как они нападают на слабых школьников. Издевательствам подвергся умственно отсталый мальчик. Его ударили в лицо.

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В школе подмосковного поселка Власиха группа старшеклассников сняла короткометражку сомнительного содержания. По сюжету фильма, герои-гомосексуалисты борются с натуралами. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сомнительным кинопроизводством занялись несколько старшеклассников из школы в поселке Власиха Одинцовского района. Сюжет примерно следующий: гомосексуалисты противостоят натуралам и одерживают над ними победу», — передает канал. На короткометражку, которую сняли на территории школы, пожаловались руководству школы и в полицию. Контент был удален из Сети. А семьи всех участников фильма на данный момент опрашивают. Организатор съемок задержан. Ранее сообщалось, что в Перми подростки сняли на видео то, как они нападают на слабых школьников. Издевательствам подвергся умственно отсталый мальчик. Его ударили в лицо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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