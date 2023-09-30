В подмосковной школе ученики сняли фильм про геев и их борьбу с натуралами

В школе подмосковного поселка Власиха группа старшеклассников сняла короткометражку сомнительного содержания. По сюжету фильма, герои-гомосексуалисты борются с натуралами. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Сомнительным кинопроизводством занялись несколько старшеклассников из школы в поселке Власиха Одинцовского района. Сюжет примерно следующий: гомосексуалисты противостоят натуралам и одерживают над ними победу», — передает канал. На короткометражку, которую сняли на территории школы, пожаловались руководству школы и в полицию. Контент был удален из Сети. А семьи всех участников фильма на данный момент опрашивают. Организатор съемок задержан.
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