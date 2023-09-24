24 сентября 2023

Подростки в Перми сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
Школьника ударили кулаком по лицу Фото:

В пермском микрорайоне Левшино компания подростков нападает на школьников, которые их слабее. Издевательствам подвергся даже умственно отсталый мальчик. Все происходящее юные пермяки сняли на видео.

Мама одной из школьниц обратилась в СМИ и рассказала, что в микрорайоне Левшино группа из пяти девочек 13-14 лет и несколько мальчиков нападают толпой на тех, кто их слабее. «Мне дочь показала видео с издевательствами умственно отсталого мальчика. К нему подошла девочка из этой компании и ударила его в лицо. На кадрах видно, как после удара девочка пьет алкоголь», — рассказала пермячка «КП-Пермь». Оказалось, что видео было снято еще в июне.

Женщина сообщила, что ее дочь также подверглась издевательствам: пятеро подростков подошли к девочке, стали ее оскорблять, задирать и отобрали личную вещь. Пермячка обратилась в полицию, к ней должен был приехать сотрудник ПДН, но по словам женщины, так никто и не появился. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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В пермском микрорайоне Левшино компания подростков нападает на школьников, которые их слабее. Издевательствам подвергся даже умственно отсталый мальчик. Все происходящее юные пермяки сняли на видео. Мама одной из школьниц обратилась в СМИ и рассказала, что в микрорайоне Левшино группа из пяти девочек 13-14 лет и несколько мальчиков нападают толпой на тех, кто их слабее. «Мне дочь показала видео с издевательствами умственно отсталого мальчика. К нему подошла девочка из этой компании и ударила его в лицо. На кадрах видно, как после удара девочка пьет алкоголь», — рассказала пермячка «КП-Пермь». Оказалось, что видео было снято еще в июне. Женщина сообщила, что ее дочь также подверглась издевательствам: пятеро подростков подошли к девочке, стали ее оскорблять, задирать и отобрали личную вещь. Пермячка обратилась в полицию, к ней должен был приехать сотрудник ПДН, но по словам женщины, так никто и не появился. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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