Подростки в Перми сняли на видео издевательства над умственно отсталым мальчиком

Школьника ударили кулаком по лицу Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В пермском микрорайоне Левшино компания подростков нападает на школьников, которые их слабее. Издевательствам подвергся даже умственно отсталый мальчик. Все происходящее юные пермяки сняли на видео.

Мама одной из школьниц обратилась в СМИ и рассказала, что в микрорайоне Левшино группа из пяти девочек 13-14 лет и несколько мальчиков нападают толпой на тех, кто их слабее. «Мне дочь показала видео с издевательствами умственно отсталого мальчика. К нему подошла девочка из этой компании и ударила его в лицо. На кадрах видно, как после удара девочка пьет алкоголь», — рассказала пермячка «КП-Пермь». Оказалось, что видео было снято еще в июне.

Женщина сообщила, что ее дочь также подверглась издевательствам: пятеро подростков подошли к девочке, стали ее оскорблять, задирать и отобрали личную вещь. Пермячка обратилась в полицию, к ней должен был приехать сотрудник ПДН, но по словам женщины, так никто и не появился. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.