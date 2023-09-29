Водитель самосвала устроил массовое ДТП на трассе в Пермском крае

В автоаварии несколько машин получили повреждения Фото: Илья Московец © URA.RU

Согласно данным полиции, водитель большегруза спровоцировал массовое ДТП на трассе в Пермском крае. Инцидент произошел утром 30 сентября.

«30 сентября по автодороге Кунгур — Соликамск двигался самосвал под управлением водителя 1969 года рождения. По предварительным данным, на 250 км трассы мужчина допустил наезд на стоящий автомобиль „Газель“, который отбросило на другое транспортное средство», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.