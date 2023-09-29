29 сентября 2023

Водитель самосвала устроил массовое ДТП на трассе в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавший на бок самосвал на улице Декабристов. Екатеринбург, большегруз, грузовик, дтп, самосвал, авария, маз, колеса большегруза
В автоаварии несколько машин получили повреждения Фото:

Согласно данным полиции, водитель большегруза спровоцировал массовое ДТП на трассе в Пермском крае. Инцидент произошел утром 30 сентября.

«30 сентября по автодороге Кунгур — Соликамск двигался самосвал под управлением водителя 1969 года рождения. По предварительным данным, на 250 км трассы мужчина допустил наезд на стоящий автомобиль „Газель“, который отбросило на другое транспортное средство», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

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Согласно данным полиции, водитель большегруза спровоцировал массовое ДТП на трассе в Пермском крае. Инцидент произошел утром 30 сентября. «30 сентября по автодороге Кунгур — Соликамск двигался самосвал под управлением водителя 1969 года рождения. По предварительным данным, на 250 км трассы мужчина допустил наезд на стоящий автомобиль „Газель“, который отбросило на другое транспортное средство», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. В результате аварии пострадали два человека, осуществляющие дорожные работы на участке. Оба были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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