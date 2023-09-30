Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу

Жозеп Боррель прибыл в Одессу
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приехал в Одессу с внезапным визитом. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.
«Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом», — сказано в сообщении. Его содержание передает ТАСС.
Ранее на Украину с визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. При этом его приезд нигде не анонсировался.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!