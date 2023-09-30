Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель прибыл в Одессу Фото:

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приехал в Одессу с внезапным визитом. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы.

«Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом», — сказано в сообщении. Его содержание передает ТАСС.

Ранее на Украину с визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. При этом его приезд нигде не анонсировался.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приехал в Одессу с внезапным визитом. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы. «Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом», — сказано в сообщении. Его содержание передает ТАСС. Ранее на Украину с визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. При этом его приезд нигде не анонсировался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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