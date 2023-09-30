Водитель иномарки находился в трезвом состоянии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) автомобилист на Suzuki, имеющий 40-летний водительский стаж, насмерть сбил велосипедиста, который двигался посередине проезжей части без светоотражающих элементов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Вечером 30 сентября на 28 километре дороги Ачит- Месягутово 66-летний водитель Suzuki Grand Vitara совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении посередине полосы проезжей части. В результате ДТП велосипедист скончался на месте от несовместимых с жизнью травм до приезда медиков», — сказано в сообщении. Светоотражающие элементы у велосипедиста на одежде и транспорте отсутствовали.

Водитель иномарки имеет стаж вождения 44 года. На момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. «На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, движение на трассе не ограничивалось», — отметили в ведомстве.