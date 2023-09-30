В Екатеринбурге на Кольцовском тракте водитель автомобиля ВАЗ 2114 спровоцировал массовое ДТП, не обеспечив безопасную дистанцию при движении с другой машиной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
«Водитель автомашины ВАЗ 2114 не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной ЗАЗ Chance, которая от удара столкнулась с впереди движущимся Mercedes», — сказано в сообщении. На дорожной полосе проходили ремонтные работы, из-за чего две иномарки начали притормаживать, а водитель отечественного автомобиля врезался впереди едущую машину.
В результате ДТП водитель автомашины ЗАЗ Chance получил травму головы и был доставлен в лечебное учреждение. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.
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