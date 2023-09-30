На Кольцовском тракте екатеринбуржец спровоцировал массовую аварию. Фото

01 октября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Один из участников ДТП доставлен в больницу с травмами головы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Кольцовском тракте водитель автомобиля ВАЗ 2114 спровоцировал массовое ДТП, не обеспечив безопасную дистанцию при движении с другой машиной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД. «Водитель автомашины ВАЗ 2114 не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной ЗАЗ Chance, которая от удара столкнулась с впереди движущимся Mercedes», — сказано в сообщении. На дорожной полосе проходили ремонтные работы, из-за чего две иномарки начали притормаживать, а водитель отечественного автомобиля врезался впереди едущую машину. В результате ДТП водитель автомашины ЗАЗ Chance получил травму головы и был доставлен в лечебное учреждение. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте водитель автомобиля ВАЗ 2114 спровоцировал массовое ДТП, не обеспечив безопасную дистанцию при движении с другой машиной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД. «Водитель автомашины ВАЗ 2114 не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной ЗАЗ Chance, которая от удара столкнулась с впереди движущимся Mercedes», — сказано в сообщении. На дорожной полосе проходили ремонтные работы, из-за чего две иномарки начали притормаживать, а водитель отечественного автомобиля врезался впереди едущую машину. В результате ДТП водитель автомашины ЗАЗ Chance получил травму головы и был доставлен в лечебное учреждение. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.