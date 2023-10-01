Суд заключил под стражу мэра Печоры, который хотел уехать на СВО

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Глава Печоры Валерий Серов подозревается в коррупции Фото:

Глава города Печора в Республике Коми Валерий Серов отправлен под стражу. Мэр был задержан по подозрению в коррупционном преступлении.

«Суд заключил под стражу Валерия Серова», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что глава города ранее был задержан по подозрению в коррупции.

Серов совместно со своим первым заместителем, получил более четырех миллионов рублей от предпринимателя за предоставление муниципальных контрактов. Сыктывкарский городской суд Республики Коми вынес решение об отправлении мэра Печоры под арест до 29 ноября, пишет telegram-канал Shot.

Ранее Валерий Серов собирался отправиться на СВО, но был задержан сотрудниками ОМОНа. Вместо зоны проведения спецоперации Серова направили в Сыктывкар для дачи показаний.

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Глава города Печора в Республике Коми Валерий Серов отправлен под стражу. Мэр был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. «Суд заключил под стражу Валерия Серова», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что глава города ранее был задержан по подозрению в коррупции. Серов совместно со своим первым заместителем, получил более четырех миллионов рублей от предпринимателя за предоставление муниципальных контрактов. Сыктывкарский городской суд Республики Коми вынес решение об отправлении мэра Печоры под арест до 29 ноября, пишет telegram-канал Shot. Ранее Валерий Серов собирался отправиться на СВО, но был задержан сотрудниками ОМОНа. Вместо зоны проведения спецоперации Серова направили в Сыктывкар для дачи показаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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