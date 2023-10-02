Каждый третий россиянин назвал Shaman певцом года

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SHAMAN. Екатеринбург, shaman
Лучшим певцом 2023 года Shaman’а назвали 33% россиян Фото:

Треть опрошенных россиян назвали лучшим певцом 2023 года исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Народная марка».

«По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан SHAMAN (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года — Олег Газманов (11%). Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%», — сообщает ВЦИОМ. Среди женщин-певиц лидируют Полина Гагарина (19%) и Лариса Долина (11%)», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В исследовании приняли участие 1600 человек. В ходе опроса Дронова чаще всего выбирали женщины (35% против 29% среди мужчин) и граждане старше 45 лет (41—42%). Больше всего за Shaman проголосовали на Дальнем Востоке (51%) и Урале (43%).

Ранее новый клип Дронова, снятый в зоне спецоперации, оценили в Кремле. За первые сутки он набрал более миллиона просмотров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава РФ Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО.

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Треть опрошенных россиян назвали лучшим певцом 2023 года исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Народная марка». «По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан SHAMAN (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года — Олег Газманов (11%). Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%», — сообщает ВЦИОМ. Среди женщин-певиц лидируют Полина Гагарина (19%) и Лариса Долина (11%)», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 человек. В ходе опроса Дронова чаще всего выбирали женщины (35% против 29% среди мужчин) и граждане старше 45 лет (41—42%). Больше всего за Shaman проголосовали на Дальнем Востоке (51%) и Урале (43%). Ранее новый клип Дронова, снятый в зоне спецоперации, оценили в Кремле. За первые сутки он набрал более миллиона просмотров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава РФ Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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